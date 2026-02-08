«Ridateci la sigla Og nelle auto» 

La ritrovata Provincia rilancia l’idea di una targa automobilistica tutta ogliastrina.

In effetti, la targa automobilistica “Og” è stata adottata nel 2008 ed è rimasta attiva fino al 2016. Con la soppressione della Provincia, ai mezzi di nuova immatricolazione è stata attribuita la storica sigla “Nu”, identificativa della Provincia di Nuoro. Adesso, però, con la resurrezione della baby Provincia, il presidente Alessio Seoni rilancia la richiesta per l’istituzione della vecchia sigla.

L’iniziativa

«La sigla automobilistica provinciale - spiega il presidente - costituisce, storicamente e giuridicamente, un elemento ufficiale di identificazione territoriale e istituzionale riconosciuto a livello nazionale. Allo stato attuale la Provincia dell’Ogliastra non dispone di una propria sigla automobilistica dedicata».

La procedura

Seoni ha già avanzato una richiesta ufficiale al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. «Si tratta di un formale atto di indirizzo politico-istituzionale», precisa il presidente eletto lo scorso settembre con la rinascita dell’Ente, autonomo rispetto a Nuoro.

L’amministratore, che ha illustrato l’iniziativa al Consiglio provinciale, entra nel merito della motivazione che ha ispirato l’istanza, chiarendo che non si tratta di un semplice vezzo.

La motivazione

«L’iniziativa - afferma Seoni - rappresenta un’azione di alto valore istituzionale, identitario e simbolico, funzionale al rafforzamento della visibilità dell’ente e del senso di appartenenza delle comunità».

Il presidente, inoltre, ha attivato un’interlocuzione strutturata con la Regione e con gli organi statali competenti per supportare la procedura di modifica normativa prevista che avviene attraverso l’aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Si vedrà prossimamente se l’iniziativa avviata da Seoni avrà successo e sia capace nella prospettiva futura di regalare agli automobilisti ogliastrini targhe ad hoc, più identitarie e radicate nel territorio della ritrovata Provincia.

RIPRODUZIONE RISERVATA