«Ridateci il servizio di guardia medica»  

Da quasi un anno Pirri è senza guardia medica: lo scorso settembre il servizio è stato trasferito, temporaneamente, in via Romagna in attesa dei lavori nello stabile di via Santa Maria Chiara. Da quel momento nulla è stato fatto. Per questo i consiglieri del centrosinistra nella Municipalità, che sono in maggioranza, hanno deciso di avviare una petizione per chiedere l’avvio degli interventi per restituire un servizio importante a Pirri.

«Chiediamo», fanno sapere i rappresentanti del centrosinistra, «alla Asl 8 di iniziare i lavori di riqualificazione nello stabile della guardia medica di via Santa Maria Chiara e riportare così il servizio nel territorio di Pirri. Durante questi quattro anni di consiliatura, come Municipalità abbiamo più volte invitato l’amministrazione comunale a intervenire per la manutenzione e il recupero dell'edificio. Nonostante le interlocuzioni e le promesse che facevano credere che i lavori fossero di loro competenza, il Comune si è sempre dimenticato di dire che l'immobile è passato al patrimonio dell’allora Usl 8, oggi Asl. Spetta quindi agli uffici tecnici dell’agenzia sanitaria intervenire. Ora non si può più perdere tempo».

Da qui la decisione di avviare una petizione: «La nostra voce non è stata ascoltata, abbiamo bisogno di tutti voi», spiegano i consiglieri del centrosinistra della Municipalità. Da qui l’iniziativa programmata per venerdì, alle 18, nel parco dell’Ex Vetreria e sabato, alle 9, all’esterno del mercato civico di Is Bingias. Ma verranno organizzate altre raccolte firme in diverse zone di Pirri. «Da un anno la guardia medica è stata trasferita in via Romagna in attesa dei lavori. Un altro servizio venuto meno a Pirri», aggiunge Maria Laura Manca, presidente della Municipalità. «È tempo che la cittadinanza si faccia sentire perché l'amministrazione capisca che avere un servizio di prossimità non è un vezzo della Municipalità ma una richiesta della comunità. I quattro anni di rivendicazioni non hanno portato a nulla. Ora dobbiamo far sentire la nostra voce tutti insieme». Primo appuntamento per la raccolta firme al parco dell’ex Vetreria: «Restituiteci la guardia medica». (m. v.)

