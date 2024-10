«Ridateci il parco dei bambini» 

«Riconsegnate al quartiere lo spazio verde e l’area giochi per bimbi, perché ora è impraticabile e pericoloso. Per noi rappresentava un centro d’aggregazione importante». Questo l’appello di tanti residenti del quartiere di Serra Perdosa in riferimento allo spazio nella piazzetta Orrù, ormai da quasi due anni impraticabile, ovvero da quando il Comune ha dato in concessione l’area ad un privato. Ma sono gli stessi titolari dell’attività commerciale a riaccendere la speranza dei cittadini e a rassicurarli sulla bontà di un progetto che intende riqualificare la superficie: «Abbiamo investito per allestire uno spazio ancora più bello e una volta terminati i lavori sarà fruibile a tutti».

L’area

Le panchine, lo scivolo, i dondoli e le altalene; l’area attigua alla via Pacinotti, nominata piazzetta Orrù, era una calamita per le famiglie, un punto d’incontro dove poter far giocare i bimbi e scambiare qualche chiacchiera: «Ora invece risulta degradata e non utilizzabile e per alcuni aspetti persino pericolosa. - spiega Luciano Fois - È un vero peccato dover rinunciare all’unico spazio utilizzato dagli abitanti delle palazzine circostanti. Dovrebbe essere sistemata al più presto e magari seguire il modello del pacchetto presente in piazza Cavallera, un luogo sicuro anche per i bimbi». Per Marina Spanu l’area rappresentava un luogo di riferimento per chi desiderasse passare un po’ di tempo in serenità e all’aperto: «In un quartiere così popoloso come il nostro - racconta - sopratutto nelle sere d’estate era uno dei pochi spazi dove gli abitanti potevano ritrovarsi in serenità». Antonio Achenza, pensionato ed ex presidente della “Consulta degli anziani d’Iglesias”, nel parchetto passava del tempo con i propri nipotini: «Era inoltre un importante centro d’aggregazione - dichiara - un posto dove anche gli anziani usavano ritrovarsi e socializzare».

Le promesse

L’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi, spiega come nella concessione dell’area ottenuta dal “Maracanà lounge bar”, rientri anche la cura del parco: «La competenza è pertanto dell’attività privata che, da quanto appreso, ha avviato un importante progetto». Un progetto che prevede un rimodernamento della superficie: «Abbiamo investito 100 mila euro per un piano, già presentato, che garantirà una nuova area giochi, un’altra recintata per i cani e un’ulteriore per praticare dello sport e degli spettacoli. - rivelano il titolare Danilo Piras e l’amministratrice delegata Miriam Masala - I lavori sono già cominciati, ma conosciamo tutti le lungaggini burocratiche. Con il completamento del parco daremo ulteriori 6 nuovi posti di lavoro, oltre agli 8 attuali e la stessa area diverrà ulteriormente, un importante punto di ritrovo per tutti».

