«Ridateci il laboratorio analisi notturno: la situazione è gravissima». Lo dice chi, dalla mattina alla sera, salva le vite e ha la responsabilità su migliaia di pazienti.

Il documento

È un'autentica rivolta quella che gli otto primari dell’ospedale Sirai di Carbonia hanno messo nero su bianco in una lettera indirizzata all’intero staff manageriale della Asl del Sulcis, con in cima la direttrice Giuliana Campus. I primari sono Antonella Piredda (reparto di Chirurgia), Andrea Solinas (Urologia), Alberto Ferreli (Ortopedia e Traumatologia), Salvatore Aldo Clemenza (Anestesia e Rianimazione) , Bruno Muzzetto (Neurologia), Silvio Nocco (Cardiologia e Utic), Paolo Saragat (Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza). Hanno pazientato a lungo, ma ora hanno deciso di uscire allo scoperto con l’autorevolezza che il loro ruolo necessariamente prevede. E lo hanno fatto perché da nove mesi l’ospedale Sirai non dispone del laboratorio analisi in sede.

Il disagio

«Ogni notte – scrivono nel documento con firma congiunta - si ripropone la situazione di non poter disporre della possibilità di eseguire esami ematici in urgenza perché l’autista è ancora impegnato nell’ennesimo viaggio notturno». I campioni con gli esami, difatti, vanno e vengono da Carbonia a Iglesias. Con tutti le insidie legate a un viaggio in auto: un contrattempo, un guasto dell’auto, condizioni meteo avverse. I primari non fanno mistero che si tratti di uno degli aspetti più gravi di questa vicenda: «Spesso si devono aspettare ore prima di avere l’esito di esami urgentissimi, senza considerare il rischio connesso ai viaggi notturni che non possono essere incessanti». Il Sirai è infatti preposto alle urgenze ed emergenze: «Le prestazioni di laboratorio di analisi chimici fisiche – rimarcano gli otto primari – devono essere assicurate in sede: occorre attivarsi per ripristinare al Sirai l’attività notturna del laboratorio». Ma secondo i professionisti, l’operazione dovrà garantire la certezza che il servizio resti per davvero al Sirai: «Il laboratorio deve essere dotato – concludono - di tutti gli strumenti, personale e macchinari, idonei a renderlo funzionale alle necessità di un presidio territoriale che è stato individuato per gestire le urgenze, le emergenze e i ricoveri in acuto». La lettera alla dirigenza sanitaria avrebbe già iniziato a sortire i primi effetti, ma i manager non si sbilanciano sui tempi: «Il laboratorio analisi è stato ed è in fase di riorganizzazione – replica la direttrice Giuliana Campus – stiamo aspettando l’arrivo di alcune attrezzature per riprendere l’operatività anche notturna».