«Ridateci il diritto alla salute» 

Incontri bimestrali con l’assessorato alla Sanità e convocazione di un tavolo tra associazioni, assessore Bartolazzi e direttore generale della Asl 7 Giuliana Campus. Questi i primi risultati ottenuti ieri per il Sulcis al termine della “marcia per la salute”, svoltasi in concomitanza con la presenza nell’Isola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La protesta

A Cagliari circa 300 persone provenienti da tutto il Sulcis: studenti, invalidi, malati oncologici e semplici cittadini che, accogliendo l’iniziativa promossa dall’associazione “Sportello sulcitano”, hanno voluto gridare a gran voce il disagio causato dalle condizioni in cui si trova la sanità sulcitana. Michela Loi è convinta dell’importanza di essere presenti: «Manifestiamo per la sanità che non funziona. Mancano i medici di famiglia, liste d’attesa troppo lunghe, in particolare per i pazienti oncologici. Spesso siamo costretti a rivolgerci ai privati a pagamento ma non tutti possono farlo» Carico di rabbia l’intervento di Annamaria Farci, paziente oncologica: «Siamo in tanti ad essere malati e non ci vogliono curare». Non meno forti le affermazioni di Enedina Tallu «Ormai sto imparando a curarmi da sola, prendendo le informazioni da internet. Nessuno ci assiste». Tra i manifestanti anche una delegazione dell’Ipsia di Iglesias: «Stanno chiudendo tutti gli ospedali – ha detto Nicholas Citzia – e noi siamo costretti a venire a Cagliari». Elisa Atzei aggiunge: «Ho aspettato quattro mesi per una visita». Per partecipare c’è chi ha fatto anche sacrifici. Per Erica Fanni, commerciante di Carbonia: «È una battaglia che riguarda tutti. Siamo vicini al Natale ed è un periodo importante dal punto di vista commerciale ma non potevo rimanere in negozio mentre gli altri lottavano per me».

Il sit-in

Fuori dalla sede dell’assessorato non è voluto mancare l’ex sindaco di Carbonia Tore Cherchi: «È ora che l’assessore si dia una mossa. – ha detto – i segnali di miglioramento di una situazione drammatica, che lui ha ereditato, al momento sono pari a zero». Una delegazione è stata accolta all’interno del palazzo, prima dal capo di gabinetto Cinzia Pilo e dal consulente Daniele Cocco, insieme ai consiglieri regionali Luca Pizzuto, Roberto Li Gioi e Gigi Rubiu. Dopo un primo confronto è arrivato l’assessore Bartolazzi: «C’è profonda collaborazione per far ripartire gli ospedali – ha detto – cercando un confronto con le direzioni generali affinché si possano risolvere i problemi». Lo stesso assessore confermando l’impegno per incontri periodici ha annunciato «la convocazione di un tavolo con la direttrice generale della Asl del Sulcis e i rappresentanti delle associazioni». Al termine del colloquio i manifestanti hanno dimostrato cauto ottimismo: «Ora – ha detto Carlo Melargo - aspettiamo di essere convocati e valuteremo di volta in volta». Daniele Mele aggiunge: «Abbiamo aperto un percorso. Prima di sbilanciarmi aspetto l’esito degli incontri»

