«Ridate i beni prestati per la mostra» 

«Devastazione e incuria del tempo che passa, questo è stato il nostro ritorno alla Villa di Is Bangius». Con molta amarezza, Luisa Falqui, dell’associazione “Cultura e arte” che aveva curato la mostra etnografica nello storico stabile, racconta ciò che definisce «una grave mancanza di rispetto verso i cittadini e la memoria collettiva».

La denuncia

La mostra, allestita grazie alla collaborazione con l’archeologo Paolo Pinna e all’amministrazione guidata da Andrea Santucciu, raccoglieva oggetti della vita contadina e domestica dalla prima metà del ’900 agli anni Sessanta. «Pezzi di vita – spiega Falqui – prestati generosamente da cittadini per essere condivisi, valorizzati, raccontati». Tutto cambia nell’ottobre 2020, con l’insediamento del sindaco Luca Corrias. «Da allora – denuncia Falqui – ci è stato impedito l’accesso e la possibilità di restituire ai cittadini i loro oggetti. Dopo la scadenza del bando e vari tentativi di proroga nonostante lettere, richieste verbali e ufficiali, l’unica risposta è stata il silenzio». Questo mentre i legittimi proprietari chiedevano di riavere i loro beni. «Cosa che non potevamo fare – precisa Falqui – perché ci è stato impedito». Questo nonostante dall’associazione si precisi di aver sempre operato con trasparenza e costruendo rapporti collaborativi. «Mai ci saremmo aspettati un atteggiamento simile proprio da chi – osserva Luisa Falqui – prima di essere sindaco è stato assessore alla cultura. I cittadini hanno diritto ad avere risposte, in nome del rispetto e della democrazia»

L’appello

Ora, mentre l’incuria minaccia ciò che resta della mostra, Luisa Falqui lancia un appello: «Non lasciamo che il passato venga chiuso a chiave. Restituire quegli oggetti significa restituire dignità alla nostra storia».

La replica

La risposta di Luca Corrias non si fa attendere: «Lo scorso 15 febbraio la Giunta ha deliberato la restituzione all’associazione “Cultura e Arte” degli oggetti concessi da privati. Dopo la fine della collaborazione il Comune ha dovuto procedere alla redazione di un inventario, in linea con le indicazioni della Soprintendenza. Si trattava di un atto dovuto che chiude un percorso con trasparenza e rispetto verso tutti i soggetti coinvolti». Contenzioso chiuso? Non sembra. «Una volta ricevuta la delibera – spiega Luisa Falqui - abbiamo risposto chiedendo il verbale di consegna e le modalità di ritiro, ma nonostante un secondo sollecito, dal Comune è arrivato solo silenzio».

