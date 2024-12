Ricostruito il ponte distrutto da Cleopatra nell’alluvione del 2013 

Dopo la devastazione provocata dall’alluvione Cleopatra del 2013, il ponte di Badu ’e Harru, a Orgosolo, rivede nuova luce, grazie ad un’opera realizzata secondo le moderne tecniche ingegneristiche.pomeriggio il varo dell’impalcato, 80 metri a valle del precedente, distrutto dal maltempo e di cui oggi rimangono i ruderi. I cantieri sono stati avviati nell’agosto del 2022. L’intervento è di circa 2 milioni di euro di fondi regionali. Al lavoro l’impresa Aviel Srl di Talana, che opera in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, diretto dall’ingegnere Elias Sagheddu.

A contraddistinguere il ponte materiali a prova di maltempo. «È stato un lavoro intenso, in piena collaborazione con le istituzioni locali - dice il direttore dei lavori, l’ingegnere Ivan Peddio - abbiamo utilizzato un’unica campata lunga 60 metri e l’acciaio Corten, che si sposeranno ai colori del territorio circostante, garantendo efficienza e durata nel tempo. Ora ci attendono gli ultimi ritocchi che lo renderanno fruibile entro la primavera 2025».

Soddisfatto il sindaco Pasquale Mereu: «Si tratta di un’opera che si rivelerà essenziale per i nostri allevatori che lavorano nella zona e per i turisti in transito. Un plauso non può che andare ai nostri tecnici comunali per il lavoro svolto insieme alle imprese e alle istituzioni regionali che ci hanno sostenuto».Aggiunge Mereu: «Cleopatra è stata una triste piaga per tutto il nostro territorio. Sapere che potremo beneficiare di un’opera al passo con i tempi ci soddisfa».

