«Ricostruite l’abbeveratoio» 

Dove sorgeva l’antico abbeveratoio di Guspini c’è lo spartitraffico che separa via Carducci, via Asproni, via Rossini e via Bellini. Qui tre alberi enormi occultano la vista delle case tutto intorno e i rami si confondono tra i fili elettrici che corrono per aria da un edificio all’altro. In questo pezzetto del paese conosciuto da tutti come “Su lacu de funta noba” l’abbeveratoio è solo un ricordo mentre quel che resta sono i muretti sbeccati intorno all’aiuola, l’asfalto segnato da buche e crepe e le erbacce intorno ai tronchi degli alberi.

L’idea

«Non sarebbe male se si intervenisse per recuperare quest’area – dice Bruno Pillai residente della zona –: bisognerebbe alleggerire gli alberi, c’è una magnolia gigantesca e altri due grossi lecci che occultano la visibilità e anziché agevolare il traffico, creano un pericolo alle auto in transito. E poi, sarebbe un bene salvaguardare la memoria del paese ricostruendo l’antico abbeveratoio magari riutilizzando proprio i cantoni in granito che sono rimasti della recinzione esistente, ormai devastata dalle radici degli alberi e dalla quale molti blocchetti sono stati portati via da ignoti. Sarebbe un modo per ricordare il lavoro dei contadini e degli ortolani che ritornavano nel paese dopo la giornata in campagna. Si potrebbe anche rimettere l’antica croce che segnava l’inizio e la fine del centro abitato che oggi è appesa a un muro accanto all’incrocio». Favorevole al recupero del luogo è un altro residente storico, titolare di un’officina di ricambi di pneumatici, Davide Virdis: «È importante recuperare il sito per la memoria locale, ma anche per dare all’incrocio l’importanza che si merita per il vissuto sociale di ieri».

La Giunta

L’assessora comunale alla Cultura Francesca Tuveri dichiara: «Non so nulla dell’idea di recuperare quest’area, è da valutare anzitutto con i rispettivi Uffici la condizione degli alberi – e sottolineo: sempre siano lodate le aree verdi – e la possibilità di ricollocare i cantoni in granito con altra destinazione d’uso. Laddove poi ci fosse la volontà di volontari di prendersi cura del luogo, come è già accaduto per diversi spazi del nostro paese che sono stati adottati, saremo ben lieti di accogliere una proposta».

