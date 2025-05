Ricostruita la storia dei minatori morti nell’eccidio 

Raffaele Serrau, Pietro Castangia, Emmanuele Cocco, Attilio Orrù, Efisio Madeddu, Salvatore Melas e Vittorio Collu: sono i sette minatori, protagonisti loro malgrado dell’eccidio di Iglesias del 1920, di cui oggi conosciamo le biografie e il contesto in cui vivevano, grazie alle ricerche bibliografiche e genealogiche condotte dall’archivista Daniela Aretino. Lo studio è stato presentato durante il convegno inserito all’interno delle celebrazioni in occasione dell’eccidio.

La ricerca è nata da una richiesta dell’associazione “11 maggio 1920”, che ha voluto approfondire questo aspetto anche per rendere più autentico il momento della rievocazione. Quest’ultima, proprio grazie a queste indagini, quest’anno è stata modificata e adattata in base alle scoperte della Aretino, frutto dei suoi appassionati studi.

«Non è stato facile ricostruire la vita dei sette minatori – spiega l’archivista –. Mi sono appoggiata ai documenti online, ma anche a quelli conservati presso l’Archivio storico comunale di Iglesias. Sono partita dai dati di morte, che ho poi incrociato con quelli di nascita, da cui ho potuto risalire ai familiari dei minatori». Grazie a queste ricerche, l’associazione ha potuto portare in scena, l’11 maggio, un parente per ogni minatore che fosse in vita al momento dei fatti dell’eccidio. Diversi gli aspetti significativi emersi da questo lavoro: «Tanta povertà e miseria – racconta Aretino –, ma anche tanta dignità. Ognuna di queste famiglie ha dovuto affrontare la mortalità infantile. All’epoca era una cosa normale, oggi – per fortuna – non siamo più abituati a queste tragedie. Molto spesso, su cinque figli, due erano i superstiti, mentre gli altri morivano in tenerissima età. Questo poteva essere uno dei fattori scatenanti della rabbia dei minatori: la richiesta di condizioni di vita più dignitose». La ricerca, oltre a restituire gli usi e i costumi di un’epoca lontana, ha fatto emergere anche aspetti sociologici del tempo: «Ad esempio, la madre di uno dei minatori, Vittorio Collu, quattro mesi dopo l’eccidio ha avuto un bambino che ha chiamato Vittorio. Alla fine si tratta di mettere insieme le tessere di un grande puzzle».

