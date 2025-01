Ricostruita la baracca anti-Tyrrhenian link: «Noi delusi dai Comuni» 

La resistenza al Tyrrhenian link è una baracca di legno chiaro tirata su al posto di quella bruciata. Ore 10 del mattino. A Su Pardu – lì dove Selargius si fa campagna, la 554 alle spalle, Sinnai e Settimo sul lato interno, Quartucciu e Quartu verso il mare – si lavora da presto per ricostruire il presidio. «Lo ripetiamo, se mai ce ne fosse bisogno: il corridoio sottomarino non ha nulla di strategico, malgrado gli annunci di Terna (la spa nazionale che investirà 3,7 miliardi). L’opera non è un regalo alla Sardegna ma la sua trasformazione in ciabatta elettrica». Le amministrazioni comunali di Selargius e Quartu non godono di buona stima. «La politica si è mossa malissimo, aprendo al Tyrrhenian link ben prima che si conoscesse il progetto definitivo», suona il j’accuse. Che i sindaci, sentiti sul punto, rispediscono al mittente.

I lavori

La baracca-presidio poggia su una distesa d’erba che scotta. In teoria lì non si potrebbe nemmeno entrare. Quello è un pezzo di campagna già venduto a Terna, perché lì prenderà forma «la stazione di accumulo e trasformazione», spiega Ivan Monni, del Comitato “No Tyrrhenian link”. Dall’altra parte, già espropriata e recintata, «ci sarà invece la stazione di accumulo e trasformazione. Sorgeranno quattro grandi edifici, alti venti metri e con basamento da sessanta per quaranta. Ce ne saranno anche due più piccoli. Parliamo di una struttura inaccettabile che comprometterà per sempre il paesaggio».

La solidarietà

Paolo Loddo, del Comitato Parteolla, è a Selargius per sostenere la ricostruzione del presidio. «La speculazione è sotto gli occhi di tutti: tra Tyrrhenian link e assalto delle rinnovabili non mi pare ci sia altra possibilità di interpretazione. La Sardegna è sotto attacco. I progetti sono stati presentati tutti da privati, non certo per fare gli interessi dei sardi. Nessuno ci ha comunicato che il costo dell’energia diminuirà». L’archeoastronomo Mario Peppino Perra lo dice una volta di più: «In quest’opera io non vedo futuro ma distruzione». A Su Padru sono arrivati pure gli antimilitaristi di A Foras: «La speculazione energetica – spiegano – è una forma di espropriazione del territorio, a favore di padroni e multinazionali. Siamo qui per opporci».

L’affondo

Rita Corda il comitato “No Tyrrhenian link” l’ha fondato ad aprile 2023. «Do alcune date: Terna ha presentato il progetto definitivo a settembre 2023. Il Comune di Selargius già a febbraio 2023 firmava un protocollo d’intesa per la realizzazione dell’opera. Non ha fatto meglio l’amministrazione di Quartu che ugualmente si è espressa favorevolmente ad aprile dello stesso anno. Abbiamo scoperto – va avanti Corda – che come intervento compensativo Selargius ha accettato la realizzazione di un bosco urbano che il sindaco Gigi Contu, ricandidato nel 2022 per il secondo mandato, prometteva in quella campagna elettorale. Quartu riceverà 500mila euro. Termini Imerese, invece, otterrà dieci milioni di euro».

La replica

Concu dà la sua versione dei fatti. «Come più volte detto, non appena Terna ha presentato il progetto nel 2021, ho cercato di fare tutto ciò che era in mio potere per difendere il territorio e gli interessi di Selargius, ho avuto incontri con gli assessorati regionali e con il responsabile del progetto per cercare di trovare una soluzione e mai la mia Amministrazione ha deliberato atti a favore della costruzione della stazione Terna. Ricordo che quarant’anni fa tanti di quelli che ora protestano non hanno avuto nulla da dire contro la costruzione della prima stazione a Su Pardu, io certamente non ero in Consiglio. Poi se qualcuno vuole addossarmi colpe che non ho o farmi passare come il sindaco che ha svenduto Selargius dico che parlano le carte, tutto il resto è populismo e pure di basso livello». Il Comune di Selargius, per il tramite di Concu, ha presentato nei giorni scorsi una «richiesta di sospensiva». «A noi – sottolinea l’avvocata Giulia Lai – sembra tardiva». Da Quartu il primo cittadino Graziano Milia è serafico: «Tutte le procedure sono regolari».

