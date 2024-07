«Ricostruire il Paese mattone per mattone» 

LONDRA. «Ricostruire il Paese mattone dopo mattone». Bando alle alzate d’ingegno e ai colpi di testa, ma anche ai sogni troppo arditi, è tempo di «un governo di servizio»: le parole di Keir Starmer riecheggiano la concretezza nel giorno in cui il Labour torna alla guida del Regno Unito dopo 14 anni Tory segnati da scossoni, crisi e lacerazioni culminate nell’azzardo Brexit.

Manageriale

L’ex procuratore della Corona che ha riportato i laburisti a trionfare alle urne - con una valanga di seggi, anche se non di voti, grazie al collasso dei conservatori di Rishi Sunak e l’effetto bonus garantito dal sistema maggioritario uninominale - rivela l'ambizione di presentarsi come un primo ministro manager. Il gestore di una ricostruzione. «Il Paese ha votato per il cambiamento, per il rinnovamento, per il ritorno della politica al servizio pubblico», ha esordito davanti alla residenza del primo ministro dopo il rito del passaggio di consegne con Sunak.

L’addio di Sunak

Quest’ultimo, schiacciato dalla maggioranza di 412 seggi su 650 ottenuta dai laburisti alla Camera dei Comuni e dal record storico negativo di 121 deputati per i Tories, si è assunto la responsabilità della debacle, riconoscendo la volontà di cambiamento e il diritto «alla rabbia» degli elettori. Starmer intanto promette un lavoro ordinario, «giorno dopo giorno», sulle priorità della gente comune: il rilancio dell’economia, la difesa di «confini sicuri» per contenere l’immigrazione illegale, «più sicurezza nelle strade», più risorse al sistema sanitario nazionale (Nhs). E punta su una partenza sprint, con la riunione d’esordio del suo governo già oggi. La squadra vede la promozione di gran parte del governo-ombra e presenze femminili di peso: da Rachel Reeves, 45 anni, prima cancelliera dello Scacchiere donna della storia britannica, ad Angela Rayner, 44enne progressista e popolare, vicepremier con delega all’Edilizia. Poi la conferma di David Lammy, 51 anni, avvocato londinese come Starmer, al Foreign Office; Yvette Cooper, veterana del Labour “governista”, resta alla guida degli Interni; il 64enne John Healey, sostenitore dell’invio delle armi a Kiev, alla Difesa.

