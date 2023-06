Ricostituite le commissioni 

Sono state ricomposte le sette Commissioni consiliari ricostituite qualche mese fa dopo essere state azzerate in seguito allo strappo in maggioranza con “Monserrato in Movimento”.

Nella seduta del Consiglio di lunedì, il sindaco Tomaso Locci ha annunciato i nuovi membri, ripartiti tra maggioranza e opposizione. Sono nove per l'Urbanistica, il Bilancio, le Attività produttive, l'Istruzione e le politiche giovanili, le Politiche sociali e la Viabilità e traffico. Cinque membri invece per Controllo e garanzia. La delibera che approva la ricomposizione ha ricevuto il voto favorevole anche della minoranza. Ci sono state solamente due astensioni. I presidenti e i vice, invece verranno votati giovedì. Le Commissioni sono state riorganizzate dopo l’estromissione di Monserrato in Movimento dalla maggioranza.

