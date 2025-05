Ricorso sul caso decadenza:  il nuovo collegio di garanzia sceglie di non difendersi in aula 

Nei due ricorsi nati contro l’ordinanza-ingiuzione che ha sanzionato la governatrice Alessandra Todde con 40mila euro e la richiesta di decadenza inviata al Consiglio regionale, il Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari che aveva preso il provvedimento per delle presunte anomalie nel rendiconto della candidata ha deciso che non avrà più una difesa tecnica né in Tribunale né alla Corte costituzionale. Al termine di una riunione che si è tenuta ieri pomeriggio, l’organismo guidato dal giudice Massimo Poddighe (che ha preso il posto della presidente della Corte, Gemma Cucca, andata in pensione a metà aprile per raggiunti limiti d’età) ha revocato entrambi i mandati al professore-avvocato Riccardo Fercia, componente interno del collegio che era stato incaricato ai primi di aprile.

Revoca dei mandati

A rivelare l’esito della riunione di ieri è lo stesso professore di Diritto romano dell’Università di Cagliari. «Mi è stato revocato, a maggioranza, il mandato conferitomi dalla dottoressa Gemma Cucca sulla base della delibera, parimenti a maggioranza, del 3 aprile scorso, finalizzato alla rappresentanza e difesa dell’Autorità sia davani al Tribunale civile che nel conflitto davanti alla Corte costituzionale mobilitato dalla Regione Sardegna. Sono stato dispensato dallo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività difensiva per modo che, da questo momento, il Collegio di Garanzia non ha più un difensore né davanti al Tribunale né davanti alla Corte costituzionale». Pur dovendo abbandonare il patrocinio del Collegio di Garanzia, il docente-avvocato ha fatto sapere che sarà comunque presente, il 22 maggio, nell’udienza finale del processo che si sta celebrando davanti ai giudici civili Gaetano Savona, Bruno Malagoli e Francesco De Giorgi che devono decidere sul ricorso presentato dai legali della governatrice contro l’ordinanza-ingiuzione. Ieri sera ha depositato «un intervento autonomo, finalizzato a difendere, nel mio interesse, il provvedimento che avevo votato».

Il procedimento

Entro ieri sera dovevano essere depositate in Tribunale le memorie conclusionali del procedimento, avviato con il ricorso degli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto. Il professor Fercia aveva già depositato quello per il Collegio di garanzia. Entro il 12, invece, le parti intervenute potranno presentare le repliche. I pm Guido Pani e Diana Lecca, che tutelano l’interesse pubblico nel procedimento elettorale, hanno già chiarito che, a loro avviso, l’ordinanza debba essere annullata nella parte che prevede la decadenza della presidente Todde, ma confermata sulle sanzioni pecuniarie (sebbene ridotte). Partecipano al processo anche l’avvocato Antonio Nicolini (per il cittadino Salvatore Corrias), il legale Piero Franceschi (per conto dell’assessore Franco Cuccureddu e di Sandro Porcu di Orizzonte comune), Marco Porcu (per Emanuele Beccu) e Fabrizio Bellisai (per vari consiglieri regionali e assessori del Movimento 5 Stelle), Fabio Maria Fois (per Sebastiano Cocco e Valdo Di Nolfo), Mauro Cuccu, Geltrude Carroni e Filippo Follesa (per Luca Pizzuto, Giuseppino Canu, Paola Casula e Diego Loi, di Sinistra Futura e Alleanza Verdi Sinistra), Carlo Careddu (per Walter Piscedda, Antonio Solinas e Antonio Spano, consiglieri regionali del Pd) e Roberto Uzzau (per l’assessore Gianfranco Satta). Il 22 maggio è stata fissata l’ultima udienza per la decisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA