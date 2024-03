Ricorso respinto: per il Tar è legittima la vittoria di Puddu 

Per il Tar, l’elezione di Mario Puddu a sindaco di Assemini è valida per un voto: sono da attribuire a Niside Muscas «al massimo otto» delle schede considerate nulle lo scorso maggio, durante lo spoglio elettorale. «Al massimo otto». Ma in quel primo turno la candidata a sindaca del centrodestra ottenne nove moti meno del candidato del campo largo, Diego Corrias: giusto, quindi, che andasse lui al ballottaggio contro Puddu, a capo di un polo civico, risultato vincitore. «Il numero dei voti ulteriormente attribuibili alla ricorrente non le consente di colmare il distacco», scrivono i giudici amministrativi (relatore Antonio Plaisant, consigliera Jessica Bonetto, referendario Roberto Montixi) hanno respinto il ricorso presentato otto mesi fa da Muscas, tutelata dall’avvocato Umberto Cossu.

L’esultanza

Immediata, ieri, dopo la pubblicazione della decisione, l’esultanza del sindaco Puddu: «Vittoria (nostra) su tutta la linea», ha scritto su Facebook. «Attendevamo l’esito del ricorso della consigliera Muscas riguardo l’esito del primo turno delle ultime amministrative locali. Ebbene, è arrivato e non lascia spazio a nessun dubbio. Continuiamo ad amministrare per la nostra Assemini. Ringrazio tutti per l’appoggio e il lavoro svolto (studio avvocato Mauro Barberio in primis )». Parole che lasciano intendere quanto concreto fosse il timore di un clamoroso ribaltamento dell’esito del voto.

Lo conferma l’avvocato Barberio: «La decisione del Tar è per me e per l’avvocato Stefano Porcu motivo di grande soddisfazione. La controversia era complicata, i voti di distacco pochi e c’era la suggestione che potessero essere recuperati. Siamo contenti della bontà delle nostre difese e di aver trovato un collegio attento». Il Comune si era costituito in giudizio, opponendosi al ricorso, lo scorso 11 gennaio, Puddu 18 giorni più tardi: «Abbiamo aiutato un ottimo sindaco e un caro amico a far sì che risultato elettorale restasse quello espresso da una città che l’aveva ampiamente scelto», aggiunge Barberio.

La delusione

Deluso l’avvocato Umberto Cossu, che aveva sostenuto le ragioni di Niside Muscas: «Non è andata come ci aspettavamo, purtroppo». Farà ricorso? «Questo non lo so. Valuteremo dopo la lettura attenta della sentenza».

In serata Niside Muscas ha divulgato una dichiarazione: «Attendevamo con fiducia il giudizio del Tar, convinti che avrebbe riconosciuto gli errori nel conteggio dei voti. Purtroppo, il ricorso è stato respinto. La sentenza ha però evidenziato un dato cruciale: il conteggio di alcune schede non rispecchiava la volontà degli elettori. Tuttavia, il Tar non ha potuto considerarle tutte a nostro favore a causa di alcune formalità descrittive del ricorso. Rispettiamo la legge e ci adeguiamo. Sottolineiamo fortemente l'importanza di formare adeguatamente i presidenti e gli scrutatori dei seggi per risultati elettorali chiari e inequivocabili».

Il pareggio non bastava

In ballo c’erano 22 schede votate in varie sezioni (le numero 2, 13, 16, 19, 21 e 22) e annullate dai presidenti di seggio per via di “macchioline”, asterischi, crocette, nomi di candidati scritti fuori dalla riga destinata all’indicazione della preferenza o indicati in maniera «non univoca». I giudici nella sentenza si pronunciano sulle singole schede e spiegano perché siano «al massimo otto» quelle assegnabili a Muscas. Alla quale, sottolineano, sarebbero serviti almeno 10 voti per ottenere il ribaltamento dell’esito elettorale, non solo nove: l’articolo 72 comma 5 del decreto legislativo 267/2000 che regolamenta le elezioni nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, stabilisce che a parità di voti prevale il candidato che abbia la maggiore cifra elettorale. Un punto sul quale, sottolineano i giudici, la ricorrente «nulla ha argomentato, e tanto meno provato, come sarebbe stato suo onere, nel ricorso introduttivo e neppure nelle successive memorie difensive».

