Ricorso respinto, pale bocciate dal Tar 

Arriva un altro no all’installazione di pale eoliche in Marmilla. Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della società Grv Wind Sardegna sul progetto Su Murdegu, che avrebbe previsto l’installazione di sette aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW nella località Su Murdegu a Villanovafranca, e con opere di connessione anche a Furtei, Villamar e Sanluri. «La prendiamo come una vittoria», dichiara soddisfatto il sindaco di Villanovafranca, Matteo Castangia. Il Tar ha confermato la legittimità del giudizio negativo di Valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente dell’aprile 2025. Secondo il Tar la documentazione presentata aveva carenze tali da non consentire una valutazione ambientale completa relativamente a biodiversità, paesaggio, impatti cumulativi e consumo di suolo, oltre alla mancata redazione di una Valutazione di incidenza appropriata.

Il territorio

«La testardaggine dei colossi energetici è stata sconfitta dal territorio, che più volte si è rivoltato contro la strafottenza di chi ha tentato di imporre il proprio volere senza consultare le comunità locali – aggiunge Castangia –. È il segnale di una reazione collettiva che rivendica rispetto e partecipazione». Solo a Villanovafranca i progetti complessivamente presentati sono cinque: tre con torri eoliche e due con sottoservizi, a conferma di una pressione concentrata su un’area che ospita numerosi siti archeologici, culturali e paesaggistici. Tra questi spicca il complesso nuragico di Su Mulinu. Nel delineare il contesto territoriale, la sentenza del Tar cita la vicinanza al sito Unesco di Barumini e l’elevato valore archeologico e paesaggistico della Marmilla. Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, parla di una battaglia «iniziata da tempo e che sta finalmente prendendo la strada giusta. Non siamo contro le rinnovabili – afferma – ma contro la speculazione. Gli impianti vanno collocati nei luoghi adatti, diventando occasione di riqualificazione e lavoro. Il paesaggio e le risorse archeologiche sono una ricchezza da difendere». Soddisfatto anche Michele Zucca, sindaco di Barumini: «Pur non riguardando da vicino il nostro territorio, la sentenza riconosce il valore del patrimonio storico e paesaggistico. La transizione energetica è necessaria, ma deve rispettare i territori e la loro storia».

Reazioni

Anche il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) interviene e ribadisce l’importanza di una «transizione energetica che sia veramente utile alla collettività e non diventi speculazione ai danni del territorio e delle casse pubbliche».

