Ricorso respinto: la “Caserma Trieste” resta pubblica 

Il Consiglio di Stato non ribalta la decisione del Tar: la “Caserma Trieste” resta alla Regione. Con una sentenza depositata ieri pomeriggio, il secondo grado della giustizia amministrativa ha rigettato il ricorso presentato dagli eredi degli ex proprietari che, nel 1936, si erano visti occupati d’urgenza dall’Aeronautica i terreni di viale Trieste, poi rimasti per decenni in mano ai militari e, infine, passati al demanio regionale.

A rivolgersi ai giudici, per conto dei privati, sono stati gli avvocati Gian Marco Delunas, Marco Galleri, Edoardo Spinas, mentre la Regione è stata assistita dalle legali Sonia Sau e Alessandra Putzu, con il Comune che si è costituito con l’avvocata Francesca Frau. Gli eredi dei proprietari avevano impugnato il “silenzio-inadempimento” servato dai due enti pubblici in merito alla diffida trasmessa lo scorso anno, «finalizzata ad ottenere la restituzione di una parte del compendio immobiliare denominato “Caserma Trieste”».

In primo grado i giudici del Tar Sardegna avevano sancito che la proprietà dei beni faceva pienamente capo all’amministrazione regionale. Ora il Consiglio di Stato ha chiarito cla correttezza della sentenza del tribunale amministrativo sardo, chiudendo così il discorso sulla titolare della proprietà e del possesso di quelle aree.

La “Caserma Trieste” (realizzata nel 1940) era sorta su terreni privati occupati d’urgenza tra gennaio e marzo 1937 su ordine del Comandante dell’Aeronautica della Sardegna. L’anno successivo, nel 1938, il Prefetto autorizzò l’occupazione permanente, ma la procedura non si chiuse con un decreto espropriativo.

