Ricorso respinto: il chiosco va demolito 

Pannelli in plexiglas sostituiti da vetrate, veranda modificata e una serie di altre piccole varianti non autorizzate dal Comune. Di fatto degli abusi, tanto che il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato da una società che gestisce uno degli stabilimenti del lungomare quartese - prima la Neptune Beach srl, poi la società DA.MA. - che chiedeva l’annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune nel 2017. Motivi di contestazione «i vetri perimetrali presenti nella tensostruttura al posto del plexiglass», viene riportato nella sentenza del Tar, «ed altre opere, ritenute abusive, che in parte sono state rimosse, trattandosi di opere amovibili, ed in parte oggetto di istanza di accertamento di conformità presentata nel novembre 2017». Manufatti ritenuti “illegittimi”, come ribadito nella recente sentenza, tanto da respingere il ricorso e condannare la società che gestisce il chiosco nel lungomare al pagamento delle spese legali sostenute da Comune, Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Questa sentenza dimostra quanto sia necessario avere un Piano di utilizzo dei litorali, così come stiamo facendo, con regole chiare che garantiscano ordine nel lungomare”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini ricordando la recente adozione del Pul in Consiglio comunale. (f. l.)

