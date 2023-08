Ricorso perso, scontro in Consiglio 

La sentenza del Tar che ha respinto il ricorso del Comune, infiamma il dibattito politico a Serramanna. La vicenda è approdata in consiglio comunale, dove le opposizioni hanno attaccato duramente il primo cittadino. «Questo il suo fallimento, forse non se ne è accorto» ha detto all’indirizzo del sindaco Gabriele Littera il capogruppo di Più Serramanna Gigi Piano, che ha manifestato «delusione e preoccupazione per l’esito del ricorso». L'argomento è stato discusso in Aula: primo punto all’ordine del giorno. «Come tutti saprete c’è stato il pronunciamento del Tar rispetto al ricorso del Comune di Serramanna contro la deliberazione dell’Egas – ha detto il primo cittadino – il Tar ha respinto il nostro ricorso con una serie di motivazioni da analizzare».

«L’Egas - ha aggiunto Littera - nella deliberazione con cui decideva di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune, aveva scritto che Serramanna non possedeva i tre requisiti per potere continuare nella gestione il servizio idrico: approvvigionamento della risorsa idrica da fonti pregiate, efficienza della gestione e localizzazione delle fonti all'interno di siti sottoposti a tutela, che devono coesistere tutti insieme. Un difetto di istruttoria nell’atto dell’Egas. Sono del l'idea che l’ultimo requisito sia stato analizzato in modo approssimativo». La linea di difesa, o di contrattacco, dell’esecutivo Littera parte da quello che appare come un assist dello stesso Tar: «Il Tar, con formula originale, fa salva la possibilità per il Comune di chiedere all’Egas rivedere la decisione. Altro aspetto singolare: il ricorso é respinto ma le spese sono compensate, in casa mia se uno perde paga le spese. È come se il Tar ci dicesse: non si può pareggiare, il nostro ricorso è respinto ma la partita è ancora aperta: servirà che ci si muova coordinati, tutti insieme», ha aggiunto Littera chiedendo l’appoggio della minoranza.

«Il ricorso è perso – dice Carlo Pahler di Serramanna Futura – mi piace, sindaco, che lei sia ottimista ma è lei stesso che un anno fa ha comunicato all’Egas che il Comune non possedeva i requisiti. Io non sono fiducioso, se vuole il nostro appoggio deve essere trasparente». Di «cose dette a metà» ha parlato, dall’opposizione, anche Gigi Piano che ha sottolineato «la condotta ineccepibile dell’Egas», e posto alcuni quesiti a Littera: «Perché la documentazione attestante i requisiti non è stata prodotta per tempo? Cosa volete fare? Se avete a cuore le sorti del paese affrontate la vicenda in modo serio».

