Ricorso contro l’esproprio da 5,5 milioni 

Era stato già annunciato e ora arriva l'ufficialità: la questione degli espropri non è ancora finita. Il Comune di San Sperate ha ufficialmente deciso di ricorrere in appello contro la sentenza, che lo condanna a un risarcimento di quasi 5 milioni e mezzo di euro.

Il Comune ha formalizzato l’affidamento dell’incarico legale agli avvocati Matilde Mura e Riccardo Caboni, per un importo complessivo di 50mila euro. La decisione del tribunale era stata “accolta” con preoccupazione dall’amministrazione comunale che si dice «assolutamente in disaccordo» e quindi pronta a correre ai ripari per salvare il bilancio ed evitare la possibilità di un dissesto finanziario.

Anni 90

Gli espropri, risalenti agli anni ‘90, riguardano quei terreni sui quali poi sarebbe sorto il centro polisportivo di Santa Suja. La sentenza, pronunciata più di due mesi fa e notificata il 16 dicembre scorso, ha calcolato il risarcimento basandosi sul valore dei terreni agricoli al momento dell’occupazione considerata illegittima, come stabilito dalla Corte di Cassazione nel 2018. L’amministrazione comunale ritiene che il costo al metro quadro sia stato calcolato «ben oltre il valore agricolo secondo il quale lo stesso doveva essere determinato», come si legge nella determinazione ufficiale.

Bisogna ricordare che il valore stabilito dal tribunale in primo grado rappresenta un compromesso rispetto a scenari peggiori: «È facile comprendere cosa sarebbe potuto accadere se questo pronunciamento fosse stato, come sostenevano gli ex proprietari del terreno, con il valore da calcolare come area di servizi, o ancor peggio, edificabile», avevano dichiarato gli amministratori con una nota ufficiale, evidenziando che un tale scenario avrebbe potuto portare a un debito triplicato e al rischio di dissesto finanziario.

Il ricorso

La vicenda giudiziaria proseguirà quindi davanti alla Corte d’appello: se il Comune dovesse pagare 5,5 milioni alla famiglia Serra, titolari dei terreni espropriati, gli amministratori sarebbero costretti a tagli importanti nei capitoli di bilancio.

«Auspicavamo in un accordo transattivo che non c'è stato nonostante la nostra disponibilità», spiega oggi il sindaco Fabrizio Madeddu. «Si è arrivati ad una sentenza che ci trova nel più assoluto disaccordo. Per questo abbiamo valutato con attenzione tutta la documentazione in possesso, dalla sentenza emessa in base alla perizia del consulente tecnico d’ufficio per noi smisurata e sulla base dei pareri dei nostri tecnici e di quelli giuridici dei nostri legali abbiamo deciso convintamente di ricorrere in appello».

