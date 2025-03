Ricorso alla Consulta sul caso decadenza: via libera della Giunta  

Sul caso decadenza si riaccende il conflitto con lo Stato.

Con una delibera approvata ieri pomeriggio dalla Giunta, riunita nel Palazzo di viale Trento a Cagliari, la Regione ha ufficializzato il ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in merito la decadenza della presidente Alessandra Todde.

La delibera

La delibera ha avuto il via libera dell’esecutivo del Campo largo in seguito alla mozione, votata dal Consiglio regionale il 18 febbraio, che impegnava la governatrice a sollevare proprio il conflitto di attribuzioni con lo Stato.

L'ordinanza di decadenza era stata notificata a Todde dal Collegio di garanzia elettorale della Corte d'Appello di Cagliari il 3 gennaio: la causa erano le irregolarità sulla rendicontazione delle spese elettorali. La presidente di fede pentastellata ha prima presentato ricorso al giudice civile del tribunale ordinario (la prima udienza è segnata in calendario per il 20 marzo) sia per la sanzione economica di 40mila euro che per la decadenza, che a cascata avrebbe l’effetto di far sciogliere il Consiglio regionale. Quindi, ieri, ha intrapreso la strada del ricorso alla Consulta «al fine di ripristinare la legalità violata».

Il quesito

Il quesito verte sulla possibilità o meno che le norme contenute nella legge 515 del 1993, utilizzata dal Collegio di garanzia per le contestazioni alla governatrice sul rendiconto della campagna elettorale, siano applicabili anche in Sardegna, dove confliggono con la legge regionale statutaria sull'elezione diretta del presidente della Regione, considerato consigliere di diritto una volta eletto. Inoltre, alla Consulta viene chiesto se basti la pronuncia di un organo giurisdizionale amministrativo a far considerare nullo, per un vizio di forma, il voto popolare.

In sostanza: se per caso la governatrice dovesse davvero cadere, in base alle regole elettorali approvate con la legge sarda, tornerebbero a casa tutti i consiglieri. Tuttavia, in base al ricorso presentato da Todde, il Consiglio regionale può decadere soltanto nei casi indicati dallo Statuto. E in forza dello Statuto non sarebbe contemplata la possibilità di scioglimento sulla base di un provvedimento come l’ordinanza di ingiunzione emessa dal collegio di garanzia (considerato “organo statale”) a causa di errori sulla rendicontazione delle spese elettorali, come è successo nel caso della presidente Alessandra Todde.

I tempi

Ora bisogna aspettare. Non si conoscono i tempi che si prenderà la Corte Costituzionale per esaminare il ricorso.

Va da sé che la vicenda sta condizionando non poco le stesse strategie d’azione della politica sarda in uno dei periodi storici di maggiore emergenza.

