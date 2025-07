Ricorso al Tar sul multipiano 

Sul parcheggio multipiano di Carbonia, inutilizzato da anni e regno dei vandali, piomba una nuova tegola: la società che era proprietaria dell’area ex Arena Supercinema in cui è stato realizzato il parcheggio interrato, ha depositato al Tar Sardegna un ricorso: chiede l’annullamento di tutti i contratti intercorsi negli anni fra la società stessa e il Comune e il ritorno in possesso della zona in cui è sorta l’infrastruttura costata un milione di euro di fondi pubblici.

L’area

La società in questione è la Ciemme Tre che aveva ceduto gratis al Comune il sottosuolo: sostiene che il Comune in sostanza non sia mai riuscito a ottenere la proprietà di uno degli accessi al multipiano, rimasta in capo ad Area (ex Iacp). Questo avrebbe contribuito a impedire l’edificazione del centro direzionale sul solaio del multipiano (da cui spuntano solo i plinti), rimasto piano di calpestio da cui i teppisti hanno accesso per introdursi nei seminterrati dove circa 25 anni fa erano stati ricavati su 2200 metri quadrati 120 stalli, con acceso auto da via Verona e pedonale da via Gramsci. La vicenda, sintetizzata dall’avvocato Gianfranco Trullu che cura le istanze dei ricorrenti della società, inizia a prender corpo dal 2007 dopo che il Comune notifica la concessione edilizia (a rinnovo della precedente) e mette a disposizione l’opera affinché la Ciemme Tre possa eseguire lo sbancamento per l’accesso da via Gramsci. Ma, si legge nel ricorso, «il Comune nonostante l’adeguamento dello strumento urbanistico e il rilascio della nuova concessione non ha poi mai messo a disposizione un’area di 739 metri quadrati intestata ad Area: ciò nonostante il parcheggio interrato e gli accessi alla futura sopraelevazione che avrebbe dovuto realizzare la Ciemme, fossero stati realizzati in parte nella suddetta Area». Si tratta dell’acceso da via Verona.

Il contenzioso

La mancata consegna nonostante le diffide (la penultima risale al 2017, l’ultima è stata inviata nel 2024), avrebbe secondo la tesi della società «impedito che si potesse realizzare l’edificazione progettata, con relativi danni, mentre il Comune ha comunque realizzato il parcheggio interrato che, nella negoziazione, avrebbe dovuto costituire il corrispettivo della cessione del sottosuolo dell’ex Arena di proprietà Ciemme Tre». Il tempo è trascorso ma la società non ha fatto passare in cavalleria la vicenda: «Situazione insostenibile - scrive il legale - occorre accertare l’inadempimento e decretare la risoluzione dei contratti, più il risarcimento danni: l’ente aveva stipulato accordi dichiarando di disporre di aree facendo figurare come se fossero nella sua disponibilità». Il multipiano è chiuso da anni e il Comune per rimetterlo in sesto avrebbe bisogno di migliaia di euro.

Sulla vicenda sono al momento arrivate repliche da parte dell’amministrazione municipale di Carbonia.

