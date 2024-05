Ricorso al Tar e lettera a Todde 

Circa 3,7 miliardi di investimento e un cavo sottomarino lungo 480 chilometri che collegherà la Sicilia alla Sardegna. Un corridoio elettrico al centro del Mediterraneo che prevede l’approdo nella costa di Quartu, a Terra Mala, per poi proseguire - attraverso cavi interrati - sino al territorio nel Comune di Selargius dove si vogliono costruire due stazioni elettriche nella località di Su Pardu, una di accumulo e l’altra di smistamento.

È questo in estrema sintesi il mega progetto ribattezzato Tyrrhenian Link voluto da Terna e osteggiato dalle comunità locali. A muoversi però non sono solo i cittadini ma – dopo una prima fase di inerzia – anche gli enti locali. In particolare l’amministrazione comunale di Selargius sta tentando di bloccare tutto coinvolgendo la Regione e riaprendo così una partita che a molti sembra già persa, visto che nell’agro selargino sono già iniziati i lavori preliminari e nei giorni scorsi sono scattati anche i primi espropri. Inizialmente – su mandato del Consiglio comunale – il Comune aveva affidato a un avvocato l’incarico di presentare un ricorso al Capo dello Stato. La battaglia legale ha poi cambiato fronte, come spiegato nell’ultima assemblea pubblica che si è tenuta nell’aula consiliare selargina la settimana scorsa. «Il Ministero ha chiesto la trasposizione del ricorso davanti al Tar, il Comune ha intenzione di proseguire e nei prossimi giorni verrà definito l’atto», aveva spiegato l’avvocato Giovanni Dore. «Stiamo pensando anche all’istanza di sospensiva che dev’essere però motivata da un grave e irreparabile danno che va documentato. Altrimenti viene respinta, e il Comune condannato».

Nel frattempo però il sindaco Gigi Concu busserà anche alla Regione. «Tutti i dubbi e le richieste dei cittadini e dei comitati saranno riportate in un documento che manderemo alla governatrice regionale Alessandra Todde», aveva ribadito. «L’ho proposto a suo tempo e lo ripeto: Terna deve utilizzare zone industriali come Macchiareddu e il Porto Canale, un’ipotesi meno devastante rispetto alla localizzazione dell’intervento in terreni agricoli e zone di valore ambientale».

