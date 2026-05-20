Ricorso al Tar contro la stalla 

Dalla denuncia politica alle proteste dei cittadini alla diffida del Comune alla battaglia legale davanti al Tar Sardegna. A scrivere una nuova pagina sulla travagliata vicenda della stalla da 1.200 bovine da latte nel territorio di Sardara, a meno di 2,5 chilometri dalle strutture termali, questa volta sono le due società che gestiscono le Terme, Idroterme Sardara e Sardegna Termale.

Ai giudici amministrativi chiedono l’annullamento dell’“Autorizzazione unica”, rilasciata dalla Zona economica sociale (Zes) della Presidenza del Consiglio dei ministri alla “Cooperativa Produttori Arborea, società agricola".

Danni ambientali

Nel mirino finisce soprattutto il possibile impatto ambientale dell’allevamento, una procedura che la Regione ha deciso di escludere. Secondo le ricorrenti, la vicinanza della stalla con gli stabilimenti termali rappresenterebbe «un grave rischio per l’equilibrio ambientale e sanitario dell’area». Le aziende evidenziano l’attività che «si fonda sulla presenza delle sorgenti termo-minerali che alimentano piscine e centri benessere, soprattutto cure termali convenzionati col servizio sanitario nazionale, ogni anno circa quattromila pazienti ne usufruiscono». Ricordano che l'attivià «rappresenta una realtà ultramillenaria, oggi con circa 175 lavoratori impiegati e un rilevante indotto economico che si riflette su un comune di soli 3.700 abitanti». L’autorizzazione potrebbe comportare «il rischio di contaminazione delle falde da nitrati, legato allo spandimento dei reflui zootecnici». Critica la gestione dei liquami: «Si ipotizza una produzione annua di circa 21.900 metri cubi di reflui zootecnici sul bacino di alimentazione delle sorgenti».Contestato anche il procedimento tecnico.

La normativa

Secondo i ricorrenti «la normativa sulle Zes per l’avvio delle attività prevede una valutazione complessiva dell’intervento, in questo caso l’autorizzazione è riferita esclusivamente alla parte edilizia, rinviando a successivi procedimenti gli aspetti ambientali e sanitari, nonostante la violazione al Piano urbanistico e la contestazione dell’Amministrazione». Per le ricorrenti «delle due l’una: o il progetto era regolare e allora doveva essere integralmente approvato oppure non lo era, dunque l’istanza era da rigettare. Violazioni gravissime e insanabili, tali da rendere illegittima l’autorizzazione rilasciata». Sarà ora il Tribunale amministrativo regionale a valutare la fondatezza delle contestazioni e il futuro del progetto zootecnico nell’area termale. La Cooperativa Produttori Arborea, che ha presentato il progetto per la cosiddetta “fattoria etica e sostenibile”, contattata dopo il ricorso al Tar delle società che gestiscono le terme, per ora non rilascia dichiarazioni. La stalla continua a far discutere. Ieri sera è nato il “Comitato I428 per la tutela, valorizzazione identitaria e salvaguardia del territorio e delle sue risorse”.

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