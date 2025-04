«Ricorsi inquietanti», ma il Cagliari non ci sta 

La clamorosa batosta presa dal Tribunale amministrativo della Toscana provoca la risposta, stizzita, di chi quel discusso provvedimento – il divieto di vendita dei biglietti di Empoli-Cagliari ai residenti in Sardegna – lo aveva pensato e richiesto alla Prefettura competente. Ovvero, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazione sportive, l’organismo del ministero dell’Interno che si occupa dell’ordine pubblico soprattutto negli stadi e nei palazzi dello sport. Se i ricorsi al Tar delle società investite dai provvedimenti “sono inquietanti, che dovrebbe inquietare tutto il sistema sportivo”, dice Maurizio Improta, ex questore e presidente dell’Osservatorio nazionale dal settembre 2024, arriva a stretto giro la risposta del Cagliari Calcio: “Abbiamo solo tutelato le ragioni di oltre un milione e mezzo di cittadini residenti in Sardegna, ingiustamente privati del diritto di seguire la propria squadra del cuore ad Empoli senza motivo”.

Botta e risposta

In un’intervista pubblicata ieri dal Corriere dello Sport, Improta risponde alle polemiche sollevate dopo il divieto della Prefettura di Firenze, arrivato dopo l’analisi di un altro organismo, il Cnism, che analizza i dati sul fenomeno della violenza negli stadi, di vietare la trasferta ai tifosi sardi. “Ci siamo sentiti accusati di aver voluto creare una discriminazione nei confronti del popolo sardo. Ora la Polizia di Stato o il dipartimento della pubblica sicurezza possono discriminare un popolo? Ma come può venire in mente – sottolinea Improta – che modo di difendere interessi è questo?”.

Il Cagliari, lette le dichiarazioni di Improta, ha replica. “C’è rammarico nel leggere le dichiarazioni del presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, secondo le quali alcune società calcistiche, in modo inquietante presentano ricorsi per sostenere le ragioni di ultras facinorosi e violenti. Il Cagliari Calcio è di recente intervenuto con un ricorso al Tar per tutelare le ragioni di oltre un milione e mezzo di cittadini residenti in Sardegna, a men che non si voglia sostenere che tutti i sardi siano facinorosi e violenti”. Non solo. “L’accoglimento in sede giudiziaria del ricorso e la mancanza di qualsiasi turbativa per l’ordine pubblico durante e dopo la gara Empoli-Cagliari dimostrano che le previsioni di disordini erano non fondate”. Poi il consiglio agli organismi degli Interni che si occupano di pubblica sicurezza e tifoserie. “Il Cagliari Calcio crede nei principi più puri dello sport e condanna ogni genere di violenza, ha sempre sostenuto le ragioni delle Istituzioni e continuerà a farlo, ma è arrivato il momento di ripensare un sistema che a volte, senza una reale necessità, adotta restrizioni generalizzate che penalizzano milioni di cittadini. Sarebbe davvero utile che il ministero dell’Interno decidesse di fare un passo avanti per aggiornarlo”.

La partita

Come è andata a finire, lo hanno visto tutti. Una pacifica, colorata e chiassosa invasione della curva destinata ai tifosi ospiti dello stadio di Empoli da parte di un migliaio di sardi, arrivati dall’Isola o residenti nella Penisola. Una trasferta sofferta, perché inizialmente proibita dopo che centinaia di sostenitori avevano acquistato a prezzi elevati i biglietti di nave, treno, aereo e bus, tanto che per qualcuno era cominciata la lunga operazione per ottenere il rimborso. Poi la decisione del Tar e la partenza dei sostenitori da ogni parte della Sardegna. Un esodo che si ripeterà domani su Milano per Inter-Cagliari. Questa volta senza restrizioni.

