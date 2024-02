Ricorsi in aumento ma a sorpresa crollano gli arretrati 

La parte del leone la fanno sempre di più i ricorsi in materia di edilizia. Tra richieste di annullamento di ordinanze di demolizione, rigetti a richieste di sanatoria e condoni, ma anche impugnazioni di strumenti regolatori, lo scorso anno i giudizi promossi al Tar della Sardegna sono stati complessivamente 166, circa il 17% del totale dei nuovi fascicoli iscritti. A ruota seguono i ricorsi nel settore degli appalti che nel corso del 2023 sono stati 72. Complessivamente, dunque, ad un aumento considerevole dei procedimenti è seguito anche quello delle sentenze e dei decreti, così che – nonostante i problemi d’organico – il Tribunale amministrativo sardo ha fatto comunque registrare un calo delle giacenze.

Giudizio positivo

È positivo il giudizio tracciato dal presidente del Tar, Marco Buricelli, nella sua relazione letta ieri mattina nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo. «Quello che si è appena chiuso è stato un anno particolarmente operoso», ha chiarito, «due i dati più rilevanti: un incremento significativo del 13% dei ricorsi proposti, che sono passati da 840 circa a circa 950. Nonostante questo dato si sono ridotte le giacenze, ovvero i ricorsi pendenti e non ancora definiti: dai circa 1980 della fine del 2022 ai 1660 della fine 2023. Con una robusta rimonta anche sull’arretrato storico, quelli ultra-quinquennali che pendono da prima del 2020. Cercheremo di completare la rimonta entro la fine dell’anno».

I numeri del Tar

Davanti ad una nutrita platea di autorità civili e militari, con le rappresentanze dell'avvocatura amministrativa e con i vertici delle altre magistrature isolane, il numero nuo del Tar ha illustrato in cifre un anno di attività delle due sezioni, riunite per l’occasione in seduta congiunta nell’aula di piazza del Carmine a Cagliari. L’arretrato storico è sceso dai 676 fascicoli dell’inizio del 2023 agli attuali 28, molti dei quali chiusi con la dichiarazione di «cessata materia del contendere». Ancora alti i procedimenti che riguardano gli appalti. «Lo scorso anno sono stati 72», ha proseguito Buricelli, «più di 500 nel quinquennio, tutti originati dalla impugnazione di bandi, esclusioni e aggiudicazioni riconducibili prevalentemente a enti locali e ad Asl». I contenziosi sulle energie rinnovabili (fotovoltaico, agrivoltaici ed eolici) sono stati 17, mentre il 62 casi i giudici amministrativi si sono dovuti pronunciare sul mancato accesso ai documenti da parte delle amministrazioni pubbliche, così come in 54 ricorsi hanno affrontato il tema del silenzio (quando un cittadino non ottiene risposte dagli Enti).

Problemi d’organico

I risultati ottenuti dalle due sezioni (una guidata dallo stesso presidente, l’altra dal giudice Marco Lensi) sono stati conseguiti nonostante la cronica carenza di organico che, ormai da anni, penalizza il Tribunale amministrativo sardo. La pianta organica prevede nove magistrati oltre al presidente, ma da giugno se ne contano sette. In altre parole mancano all’appello quattro magistrati. Tra i numeri che hanno contrassegnato l’anno giudiziario appena trascorso si contano 507 ricorsi cautelari (il 53% dei giudizi promossi), 172 ordinanze emesse, un quarto dei quali dunque accolto. Straordinari anche per i due presidenti: dai 90 decreti presidenziali urgenti dell'anno precedente si è passati a 136 dello scorso anno. Estremamente positiva, infine, la qualità delle sentenze: appena 10 quelle riformate dal Consiglio di Stato su 106 decisione appellate,. «Significa che nel novanta per cento», conclude il presidente, «la decisione del Tar è diventata definitiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA