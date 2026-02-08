«Ricorrere alle cave? Una buona soluzione da non sottovalutare» 

Angelo Cerina è moderatamente fiducioso. Non può essere diversamente, i preparativi per la stagione balneare stanno per iniziare e i problemi causati dal ciclone Harry devono ancora essere superati. A risentirne di più è la parte sinistra del suo stabilimento balneare. «La sabbia bianca stava lentamente tornando, con la mareggiata che ci ha distrutto le cabine abbiamo notato qualche piccolo miglioramento. Sono certo che a maggio, quando ripristineremo lo stabilimento, avremo molta sabbia. Speriamo solo che non se la porti via il maestrale».

Cerina ha una soluzione per salvaguardare un bene così prezioso. «Sarebbe opportuno che ci concedessero di spostare la sabbia in zone non distanti, in aree protette, dove custodirla sino all’inizio della stagione successiva».

Il gestore è d’accordo con la linea di Massimo Zedda: «Sottoscrivo quello detto dal sindaco, prelevare la sabbia dalla cava non sarebbe un ripascimento ma una reintegrazione di quello che il mare si è portato via».

C’è chi vorrebbe abbattere gli stabilimenti per “alleggerire” la spiaggia. «Niente di più sbagliato, le mura bloccano la dispersione della sabbia, che altrimenti arriverebbe in strada diventando rifiuto». (a. a.)

