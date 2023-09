«Ricordo il terrore  di quei marinai  inghiottiti dal mare» 

Da La Spezia al Golfo dell'Asinara per ritornare dopo 80 anni nel luogo del naufragio, quando vide i suoi compagni aggrapparsi invano al trincarino della nave. Gustavo Bellazzini, spezzino, l’ultimo sopravvissuto alla tragedia, a 102 anni è salito sulla portaerei Cavour, ha stretto la mano al presidente Mattarella, come aveva desiderato. «Ho pianto, ho ricordato alcuni momenti drammatici, quei ragazzi che disperati tentavano di salvarsi». È l’ultimo testimone dei 622 superstiti della Roma. «Gli altri li ho visti cadere in acqua senza possibilità di salvezza, centinaia di giovani inghiottiti dal mare». A bordo della Cavour anche Maria Bergamini Loedler, 71 anni, nipote dell’ammiraglio Carlo Bergamini. «Imparate l’amor di Patria, imparate ad ascoltare il cuore ma anche la testa. Lo ripeteva mio nonno, un ricordo tramandatoci da mio padre che parlava di lui come persona favolosa, dotato del senso dell’umorismo, con un cuore grande, uno che amava i suoi equipaggi e gli equipaggi amavano lui». Il ricordo della nipote del comandante della nave ammiraglia della Regia Marina, e figlia di Pier Paolo, morto qualche anno fa, anche lui una carriera nella Marina militare. Ieri è stata una delle prime ospiti ad arrivare nel piazzale della Capitaneria. Sorride, mostra la medaglia d’oro al Valor militare, conferita a Bergamini il 20 dicembre 1943. «Di lui non ho l’immagine del grande ammiraglio, - ha detto - perché avrei voluto conoscerlo così come ce lo ha sempre raccontato mio padre: gioviale, amante degli animali e dei suoi uomini». ( m. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA