Ricordo di De Magistris, il sindaco castellano doc che nobilitò Sant’Efisio 

Cento anni fa, il 4 gennaio 1925, nasceva Paolo De Magistris, sindaco di Cagliari in due differenti consiliature. La prima (1970) coincise con la vittoria dello storico scudetto della squadra rossoblù di Gigi Riva e l’arrivo di Paolo VI, oggi santo, primo Papa dell’epoca moderna a mettere piede in terra sarda, in occasione del sesto centenario dell’approdo della Madonna di Bonaria. Nel 1985, nuovamente sindaco, accolse a Palazzo Bacaredda Papa Giovanni Paolo II, anch’egli poi canonizzato, pellegrino in Sardegna per tre giorni in uno dei suoi più lunghi viaggi apostolici.

Uomo di cultura

Raffinato uomo di cultura, “don Paolo” - come tutti lo chiamavano - resta finissimo cantore della storia e delle tradizioni cagliaritane: “castellano” di origine, era dotato di quell’arguzia e delicata ironia che ha saputo trasmettere in molti dei suoi scritti e delle sue fatiche letterarie, da “Ancu ti currat sa giustizia” (raccolta di detti in lingua campidanese) a “Dalla peste alla festa”, opera dedicata al culto, devozione e storia di sant’Efisio, di cui era devotissimo.

Resta vivida nella memoria di tanti cagliaritani la sua partecipazione, seminascosto nella piazzetta di Stampace, alla partenza del Santo il 1° maggio o l'inconfondibile 126 blu con la quale, ogni mattina, scendeva da Castello per recarsi in Municipio.

Si deve in gran parte anche a lui se la “sagra” di sant’Efisio sia poi diventata “festa” religiosa e culturale: assieme e attorno al commissario dell’Azienda di Soggiorno, Mimia Sanna, con il contributo di Fernando Pilia, Antonio Romagnino, Aquilino Cannas seppe purificare l’evento del 1° maggio da tutte le contaminazioni pseudo folcloristiche (come dimenticare le scimmiette vestite da miliziano o il quadro di Gigi Riva appeso in una traca?) trasformandolo, anno dopo anno, nella più grande e imponente processione religiosa del Mediterraneo.

Amante del centro storico ne promosse, condividendone il “sogno”, la variante del Piano dei servizi così come non ebbe alcuna remora nel chiudere la fallimentare stagione dell’Ente comunale di consumo.

«Un uomo qualunque»

«Sono un uomo qualunque che le situazioni hanno portato, sia come attività lavorativa sia nella vita politica, a posizione di fiaccola sopra il moggio. Ma mi reputo proprio un uomo della strada. Grato al Signore di avere un patrimonio di ascendenze morali, culturali, religiose, di sensibilità, abbastanza caratteristico, anche vincolante. Per il resto… sono consapevole dei miei limiti». Così pochi anni prima della sua scomparsa definiva sé stesso. «Chiamarsi De Magistris a Cagliari», ebbe a dichiarare «significa sicuramente un vantaggio ma anche un grande peso, perché c’è il confronto inevitabile con alcuni dei familiari che hanno conferito un certo valore a questo cognome. Come mio padre, cui la gente ha attribuito il titolo di “medico dei poveri”». Schivo, riservato, dalla vita quasi monastica, De Magistris si è spento il 21 giugno 1998. Nel centenario della nascita sarà ricordato con una messa che sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna oggi alle 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA