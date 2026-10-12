«Ricordiamo un grande inventore» 

È stata inaugurata con una cerimonia la targa ricordo per Giovanni Nughes, l’inventore lussurgese del Dado Star, proprio di fronte allo stabilimento che ha contribuito allo sviluppo e ricchezza della Brianza.

Così il Circolo culturale Sardegna di Monza-Concorezzo-Vimercate, il presidente Salvatore Carta e il sindaco di Agrate Brianza Simone Sironi hanno reso omaggio a Nughes, chimico lussurgese che nel secondo Dopoguerra ha creato il famoso dado che impreziosisce ancora la cucina degli italiani. Agrate, cittadina della Brianza, ancora conserva una preziosa riconoscenza per quel chimico che tanto ha dato a quella terra. Alla cerimonia erano presenti anche il figlio, Francesco Nughes, e i nipoti Giovanni, Lorella e Dario.

L’invenzione

Nato nel 1908 a Santu Lussurgiu da Francesco Giuseppe e Maria Francesca Motzo, si laureò in Farmacia all’Università di Genova, poi fondò un piccolo laboratorio di medicinali a Robecco sul Naviglio alle porte di Milano. La vera svolta nel 1948 quando creò il primo dado con estratto di carne, verdure, sale, sfidando così i prodotti simili ma differenti che provenivano dalla Svizzera e dalla Germania. I primi anni furono da vero pioniere, realizzando il dado in casa con la moglie, poi arrivò Regolo Fossati, un brianzolo rappresentante di prodotti alimentari. Insieme decisero di aprire una piccola fabbrica a Muggiò, vicino a Monza, e la chiamarono Star in onore di Stella, moglie di Regolo. Era il 1948 e da allora la Star divenne un marchio internazionale vendendo milioni di dadi, creati dal geniale lussurgese. Regolo poi comprò il brevetto, garantendo a Nughes i diritti di sfruttamento commerciale: 3 lire e mezzo a dado venduto.

L’ascesa

Nughes entrò nello stabilimento della Star come direttore tecnico, e qui rimase fino alla sua scomparsa nel 1974. Contribuì a portare benessere nelle famiglie della Brianza, riuscì anche a far assumere diversi sardi e lussurgesi emigrati in Lombardia. Non solo, nel 1963 diede un contributo determinante per acquistare il diciottenne Gigi Riva nel Cagliari calcio.

Non solo dado

Anche il figlio Francesco, ora novantunenne, seguì le orme del babbo entrando a lavorare nella Star nel 1962, anni del boom economico e di tante soddisfazioni personali e professionali. Tante altre le invenzioni di Giovanni Nughes: dalla camomilla liofilizzata Sogni d’oro al Gran Ragù fino alla passata Pummarò. Anche Francesco fu ideatore di altre invenzioni come l’Estathé, i succhi di frutta in tetrapack e le prime buste di cibi pronti liofilizzati. Un lussurgese che ha creato un marchio mondiale, e ha dato lustro a una terra laboriosa. «Una riconoscenza doverosa per Giovanni, che a Santu Lussurgiu ricordano con lo stesso affetto», sottolinea Salvatore Carta.

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