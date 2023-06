«Ricordiamo Grazia Raccia» 

Nell’estate del 2019, al termine di un faticoso lavoro di ricerca, l’associazione Circhiòla aveva ridato onore e dignità alla neanche 17enne Grazia Raccis, ricostruendone lo stupro e il brutale omicidio avvenuto nel 1895 per mano di un cugino. Da allora in quell’anfratto a 520 metri d’altezza sul monte Acqua, nel quale vennero rinvenuti i poveri resti della giovane, una targa commemorativa apposta dall’associazione onora la memoria della povera giovane. Ma, a partire da oggi, oltre a quel triste sepolcro, uno spiazzo urbano recherà per sempre il nome della giovane: alle 17, su iniziativa di Circhiòla in collaborazione con l’associazione Su Zurfuru di Fluminimaggiore, lo sterrato che si estende tra le vie Madrid, Bruxelles e Dublino, sarà intitolato a Grazia Raccis. Nella cerimonia coordinata dal giornalista Luca Gentile, interverranno la sindaca Isangela Mascia, Carmina Conte, componenti delle associazioni Cammino di Santa Barbara, Su Zurfuru, Rete Donne Musei, Toponomastica Femminile, Francesco Lamieri, Luted, Speleo Club e Agesci. Previsto anche un piccolo rinfresco e l’esibizione musicale di Gino Dessì. «Oggi commemoriamo non solo grazia Raccis ma tutte le vittime di femminicidio», chiosa Grazia Villasanta, presidente di Circhiòla.

RIPRODUZIONE RISERVATA