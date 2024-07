«Ricordiamo Cogodi per le sue leggi» 

C apisco il senso della proposta del Presidente del Consiglio che ha voluto riconoscere a Luigi Cogodi le sue più alte qualità di difensore delle bellezze paesaggistiche della Sardegna. Luigi, posso testimoniarlo senza paura di essere smentito, era legislatore capace e rigoroso.

Ogni sua proposta aveva il merito della trattazione organica del problema che intendeva affrontare. Le sue leggi contenevano spesso norme urgenti e transitorie ma in una prospettiva di soluzione complessiva delle questioni in argomento. La legge approvata in Consiglio regionale non sarebbe quindi mai riconducibile al pensiero legislativo di Cogodi. Infatti, muove da una vera urgenza ma non aggredisce il problema, e lascia varchi importanti alla sua impugnazione. Luigi nella scrittura delle leggi era sistematico, attento al significato dei singoli termini e della proposizione normativa, verificava in modo meticoloso il coordinamento con la legislazione costituzionale. Era giuridicamente rigoroso. Credo infine che la proposta in Consiglio regionale debba, come avviene sempre, mantenere il nome del proponente.

Luigi Cogodi ha fatto buone leggi in materia Urbanistica che lo hanno, in vita, inequivocabilmente reso noto come uno tra i legislatori più efficaci nella tutela della natura e del paesaggio sardo, nostro primario bene comune.