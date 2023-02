«Ricordiamo Alessandra aiutando i bimbi» 

«Un tema – dice Francesca Fadda – che ci sta particolarmente a cuore, visto dramma vissuto quasi due anni fa da una nostra carissima famiglia. Con questo progetto, saranno assicurati interventi di sostegno agli orfani speciali vittime di femminicidi e violenza domestica. L'augurio è che certi episodi non si verifichino più. Ma bisogna essere presenti, sempre pronti ad intervenire, arricchire l’offerta di servizi e l’attenzione ai casi di disagio, cercando di alleviare le sofferenze e includere le vittime in un percorso che coinvolge la comunità tutta».

Ieri mattina nell’aula è stato firmato il protocollo d’intesa di adesione al “Progetto Respiro”. Il tutto, alla presenza della presidente della Polisolidale e sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, del direttore generale Antonello Caria, dei presidenti delle cooperative (Salvatore Fedele della “Irene”), Susanna Murru (della Cipm) e Denaide Murgia (della Kpinos), che gestiranno il progetto. Lo faranno in collaborazione col “Centro diffuso per la famiglia” che segue il territorio di Maracalagonis, Sinnai. Burcei, Quartu, Dolianova, Soleminis, Donori e Serdiana.

Nella sala riunioni della Fondazione Polisolidale in tanti hanno pensato alla tragica vicenda della ragazza di Maracalagonis, Alessandra Piga, 25 anni, uccisa il 12 giugno del 2021 in Liguria dal marito. Il pensiero è andato al suo bambino, che in un attimo ha perso il sorriso e le carezze della mamma.

Il progetto

L’emergenza

«L’obiettivo – dice il direttore generale della Polisolidale Caria - è quello di contrasto all’emergenza sociale dei femminicidi, o della violenza domestica in generale, nonché dalla necessità di trovare azioni concrete di supporto ai bambini e ragazzi fino a 21 anni d’età che si dovessero venire a trovare nella triste e dolorosa situazione, sia durante la fase di emergenza che nel nuovo progetto di vita».

L’intervento per gli orfani speciali e le famiglie affidatarie presenti nel territorio regionale prevede la presa in carico in un progetto di inclusione e accompagnamento degli orfani nel loro progetto di vita. Un’équipe di professionisti, in ausilio ai servizi territoriali offre un servizio di supporto psicoterapico, socio-educativo e legale al minore e alla famiglia affidataria, nonché la disposizione di doti educative, in base alla valutazione dei bisogni specifici allo scopo di favorire il benessere degli orfani.Di certo – è stato detto – non si può ingannare l’orfano speciale sul trauma subito. A momento opportuno, bisogna raccontargli la verità.

