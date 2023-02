Ricordi dal fronte, Sanluri si mobilita 

Sanluri. Un lieto fine scritto da migliaia di mani. È quasi virale l’appello su facebook di un fotografo fiorentino alla ricerca della famiglia che nel 1944 ospitò a Sanluri suo padre ferito in guerra. Ben 230 condivisioni in poche ore per il post pubblicato sulla pagina “Sei di Sanluri se...” e un tamtam (non solo social) che qualche giorno fa ha permesso a Paolo Matteoni, figlio del soldato Enzo (morto quando lui aveva 8 anni), di abbracciare Fabrizio Sanna, nipote di Mariangela Mocci e Beniamino Sanna (anche loro defunti), coloro che accolsero in famiglia suo padre durante la convalescenza prima del rientro in Toscana.

Inviata

Sanluri. Un lieto fine scritto da migliaia di mani. È quasi virale l’appello su facebook di un fotografo fiorentino alla ricerca della famiglia che nel 1944 ospitò a Sanluri suo padre ferito in guerra. Ben 230 condivisioni in poche ore per il post pubblicato sulla pagina “Sei di Sanluri se...” e un tamtam (non solo social) che qualche giorno fa ha permesso a Paolo Matteoni, figlio del soldato Enzo (morto quando lui aveva 8 anni), di abbracciare Fabrizio Sanna, nipote di Mariangela Mocci e Beniamino Sanna (anche loro defunti), coloro che accolsero in famiglia suo padre durante la convalescenza prima del rientro in Toscana.

Il messaggio

“Gentili sanluresi chiedo il vostro aiuto. Mio padre, Enzo Matteoni, ha combattuto in Sardegna durante la Seconda guerra mondiale, rimanendo ferito nei combattimenti contro i tedeschi nel settembre del 1943. Fu poi ospitato, immagino per la convalescenza, da una famiglia di Sanluri. Ho una sua lettera. Ne allego la foto. Se qualcuno avesse qualsiasi notizia mi farebbe un grande piacere se mi contattasse. Grazie di tutto ciò che riuscirete a fare”. Poche righe scritte con cortesia hanno innescato una reazione a catena.

«Pensavo di lanciare in mare un messaggio in bottiglia, di certo non mi aspettavo di ricevere una risposta simile». Matteoni vista la grande partecipazione popolare, all’inizio della settimana, ha scritto un altro post per ringraziare tutti e, in particolare, i cinque più preziosi alla sua ricerca. Tra loro ci sono i due nipoti della coppia dal cuore d’oro, Fabrizio Sanna, figlio di Cesello, e Antonio Beniamino Sanna, figlio di Rinaldo. «Quando ho visto il post ho subito chiesto a mio padre che in effetti ricordava di quando la nonna gli raccontava di un soldato che loro avevano ospitato quando aveva solo due anni, non è stato l’unico, i miei nonni diedero rifugio anche a un militare americano», dice Fabrizio Sanna, carabiniere cresciuto in Puglia e ora residente proprio in Toscana. Suo cugino Antonio Beniamino da Ollastra, invece, aspetta ancora di incontrare il figlio del militare. «Non ero sul gruppo “Sei di Sanluri se ...” ma lo ha condiviso mia nipote e mi sono subito attivato», dice al telefono.

In paese

Tra i ringraziamenti speciali anche quello per Diomira Deidda, 75enne dalla memoria di ferro, e per suo fratello Efisio che da Londra ha intercettato il messaggio in bottiglia lanciato sul web. Diomira prima dell’ora di pranzo si gode uno spicchio di sole nella veranda di casa sulla strada per Furtei. «La signora Mariangela me la ricordo benissimo, abitava vicino a noi in via Mazzini, era una donna minuta e tanto buona. Io a 12 anni mi svegliavo alle 4 per mettermi in fila con la brocca per l’acqua e lei mi invitava sempre a mangiare del pane con lo zucchero». Diomira Deidda ha messo a disposizione quel che sapeva: «Io nel ‘44 non c’ero ancora, ma quando ho letto che questo signore cercava una famiglia Mocci ho capito subito di chi si trattava». Informazioni preziose anche da parte di Luisa Camboni, avvocata con studio in via Muraglia, che ha chiesto notizie alla mamma Maria, nipote di Mariangela e Beniamino. «Mariangela Mocci era la mia prozia e quando abbiamo saputo di questa storia abbiamo verificato se esistessero delle foto dell’epoca da poter mettere a disposizione di questo signore. Ben felici di essere stati utili per raggiungere il suo scopo».

Via Mazzini

A poco meno di ottant’anni dai giorni in cui Enzo Matteoni venne accolto dalla famiglia Mocci-Sanna via Mazzini è molto cambiata. Sulla sinistra, una fila di vecchie case vuote e al civico indicato nella lettera con la quale il soldato Enzo dava notizie di sé alla famiglia, un grosso cancello di legno al quale non risponde nessuno. «Quella casa non esiste più. Ho sentito parlare di questa storia – ammette tre portoni più in là Maurizio Giaquinto – ma tra coloro che abitavano qui a quei tempi non è rimasto nessuno. Sono tra quelli che hanno condiviso il post, pur non conoscendo i protagonisti speravo che la storia avesse un lieto fine».

