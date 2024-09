«Ricorderemo Riccardo sorridente» 

Un lungo applauso e palloncini bianchi e azzurri liberati dagli amici nel cielo salutano Riccardo nel suo ultimo viaggio. La chiesa parrocchiale non è abbastanza capiente per accogliere la folla arrivata per dare l’addio al sedicenne, figlio del sindaco Stefano Licheri, morto dopo quasi una settimana di agonia a causa di un incidente in moto.

In chiesa

Accanto alla bara bianca i genitori stroncati dal dolore; poi i compagni e gli amici seduti nella cappella laterale, increduli per il destino atroce toccato a chi con loro ha condiviso momenti di gioia e spensieratezza. «Vogliamo ricordarti sorridente come sempre – dicono i ragazzi – Speriamo che dall’alto possa accompagnarci nel nostro percorso». Presenti il prefetto, il questore e tanti amministratori della provincia, vicini al sindaco Licheri, alla moglie Lucia e a Giulia, sorella di Riccardo. A officiare la messa, insieme ad altri sacerdoti, il parroco padre Paolo Contini: «Abbiamo creduto ai medici, ma sino all’ultimo abbiamo sperato. Tutti abbiamo pregato incessantemente e poi il pianto si è fatto preghiera». Poi le parole per i genitori, che hanno compiuto un grande gesto d’amore decidendo di donare gli organi: «Grazie per la generosità, che consentirà ad altri giovani la speranza e la vita. Un genitore non ha il compito di tarpare le ali perché ha paura che accada qualcosa. Riccardo ha concluso questo cammino non certo per colpa della moto, della sua passione» Padre Paolo si rivolto ai ragazzi: «Vivete facendo le cose che vi rendono felici, ma mentre lo fate non dimenticate che c’è qualcuno al di sopra di tutti che vi ama. Ricordate di essere prudenti».

A scuola

Ieri al liceo di Ghilarza, dove Riccardo avrebbe dovuto frequentare la terza classe, un minuto di silenzio e lettura di un pensiero. Oggi un momento di riflessione sul valore della vita per gli studenti del Mariano IV. Ora la generosità dei genitori di Riccardo darà la speranza di un’altra vita.

