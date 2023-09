Ricordate Shelton? A New York sfida re Djokovic 

C’è un giocatore che ha uno strano primato, che neppure Federer, Nadal e Djokovic possono vantare: ha fatto nello stesso anno le semifinali a Flushing Meadows e a… Monte Urpinu. Già, perché il fenomeno americano che domani sera contenderà nientemeno che a Novak Djokovic l’accesso alla finale degli Us Open, ha giocato come seconda testa di serie il SuperChallenger di Cagliari, nel quale ha perso in semifinale. Da chi? Da quel Laslo Djere che sabato per poco non faceva lo scherzo proprio all’amico e connazionale Nole. Incroci suggestivi tra Cagliari (che spinge per entrare nel circuito internazionale) e New York, dove quella fra il serbo 23 volte campione Slam e il ventenne n. 47 del mondo (entrerà nella Top 20) e la semifinale più attesa. Shelton ha piegato in 4 set il connazionale Frances Tiafoe (6-3, 2-6, 7-6, 6-3) per diventare il paladino del pubblico del Queens. Ieri, nel derby russo, Daniil Medevedev ha piegato in 3 set Andrey Rublev (6-4, 6-3, 6-4). Affronterà il vincitore di Alcaraz-Zverev.

Jannik è stanco

Intanto, dopo Matteo Berrettini, l’Italdavis che si appresta ad affrontare a Bologna (12-17 settembre) il girone di qualificazione alle finali di Malaga, rischia di perdere un altro pezzo. Un po’ a sorpresa, nonostante altri precedenti, Jannik Sinner dice no alla Coppa Davis, prendendo un po’ in contropiede il capitano dell'Italia Filippo Volandri. Perché è vero che la maratona con Zverev, agli ottavi degli Us Open, ha pesato sulle gambe e sull'umore dell'altoatesino, uscito quasi in lacrime e con i crampi dall'incontro con il tedesco, perso dopo quasi cinque ore di battaglia sul cemento di Flushing Meadows. Ma lo stesso Sinner aveva detto che avrebbe avuto più tempo per riprendersi e virare, testa e corpo, all'impegno con la maglia azzurra. Ora invece la decisione di rinunciare alle partite del girone contro Svezia, Cile e Canada. «Siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all'altezza del compito che ci attende a Bologna», le parole all'Ansa di Volandri. Pronti Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

