Ricordate “L’implacabile”  di Arnold Schwarzenegger? 

È un periodo particolarmente felice per gli adattamenti cinematografici tratti dalle opere di Stephen King. Giusto lo scorso settembre abbiamo assistito a “The Life of Chuck”, trasposizione dell’omonimo racconto a cura di Mike Flanagan, con un Tom Hiddleston in pieno stato di grazia. Di questo mese è invece la serie tv “IT - Welcome to Derry”, prequel degli eventi descritti nel romanzo del 1986, che ha conquistato in breve tempo i giudizi della stampa. Non meno eco ha suscitato “The Long Walk”, film diretto da Francis Lawrence e impreziosito da un cast di giovani rivelazioni, tra i possibili candidati alla prossima edizione degli Oscar. Sull’onda di questo imprevedibile allineamento di pianeti, non poteva certo mancare “The Running Man”: pellicola tratta dal libro “L’uomo in fuga” e rivisitazione del cult “L’implacabile” del 1987, con protagonista un fiammante Arnold Schwarzenegger. Un progetto che la stessa star di “Terminator” sperava di rilanciare prima o poi. Ad accontentarlo ci ha pensato Edgar Wright, dimostrando di saper conciliare il rispetto per i contenuti originali con uno stile che non ha paura di osare.

La storia

In una Los Angeles del futuro - afflitta dal divario tra le diverse fasce della popolazione e dalle scarse tutele per i più bisognosi - la violenza si erge a primo e più incentivato mezzo d’intrattenimento, con programmi televisivi attraverso cui le grandi emittenti manipolano e controllano il pubblico. Tra questi, il più seguito è “The Running Man”: uno show in cui tre concorrenti selezionati devono resistere per trenta giorni alla caccia di un gruppo di killer professionisti, con in palio il premio di un miliardo di dollari. Licenziato dal suo impiego di operaio, Ben Richards accetta di partecipare al gioco per garantire delle cure mediche a sua figlia. Messo di fronte a pericoli estremi, il partecipante riesce a superare gli ostacoli e a guadagnarsi le simpatie degli spettatori, ma fino a che punto il network accetterà che una semplice pedina rischi di mandare all’aria tutto il sistema? Come in altri esempi della categoria “survival game”, anche in “The Running Man” il tema della lotta per la sopravvivenza e la distopia dello scenario illustrato fungono da motore portante di tutta la narrazione, associando alla cornice action una prospettiva sulle possibili degenerazioni a cui la società è esposta. Richiamando l’inclinazione all’eccesso tanto cara agli anni ‘80-‘90, Wright esalta la scenografia cyberpunk coi colori accesi delle insegne e degli slogan pubblicitari, enfatizzandone la cifra sensazionalistica e l’attinente critica dei costumi. Al montaggio serrato e al ritmo sostenuto si associano cambi di registro tendenti all’ironico e al grottesco, conferendo varietà e un tocco di sdrammatizzazione.

L’attore

Certamente, Glenn Powell sfoggia le carte del protagonista ideale, armato del perfetto physique du rôle e della giusta propensione alle sequenze più esaltanti. Ci saremmo forse aspettati una maggiore ricchezza di sfumature nella sua interpretazione, che appare invece dominata da una sola tonalità emotiva. Per i fan dell’originale e per i patiti del genere, “The Running Man” non delude affatto le aspettative, dimostrando ancora una volta che è l’urgenza dei contenuti a giustificare la realizzazione di un remake, non certo i suoi sterili risvolti al botteghino.

