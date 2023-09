Ricordando Lucio 

Nell’anno che celebra l’80° anniversario dalla nascita e a pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della sua morte avvenuta il 9 settembre del 1998, arriva su Rai1 in prima serata, mercoledì 13 settembre, il docufilm dal titolo “Lucio per amico. Ricordando Battisti”.

«Quando ho iniziato questo lavoro da grande appassionata di Lucio Battisti - racconta Maite Carpio, che ha ideato e scritto il docufilm, prodotto da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari - mi sono chiesta cosa avrei potuto raccontare di nuovo su di lui che non si conoscesse già. È stata una sfida ed abbiamo fatto un grandissimo lavoro sugli archivi anche internazionali per recuperare materiale inedito».

