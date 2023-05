Ricordando Gianni Filippini, il direttore gentiluomo 

“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi”, scrive Pavese. E della lunga esperienza professionale di Gianni Filippini, scomparso il 31 dicembre, si ricordano gli attimi di una vita in cui l’impegno a L’Unione Sarda è stato totalizzante. Alcuni di questi momenti sono stati rievocati nell’incontro che si è svolto a L’Unione nella sala Pisano. Omaggio voluto dall’associazione Cesare Pintus e dal gruppo Unione.

Gli inizi nella sede del Terrapieno, la formazione, l’apprendistato, i ruoli di responsabilità sino alla direzione tra il 1977 al 1986. Anni difficili, con tormentate fasi politiche, passaggi di tempo che, dalla tolda della sua nave, Filippini ha sempre gestito con equilibrio e misura. Lia Serreli, direttrice generale del gruppo editoriale L’Unione Sarda, nell’introduzione, ha ricordato il tratto signorile di «un giornalista gentiluomo». A Lorenzo Paolini, suo successore nel ruolo di direttore editoriale, in un’intervista del marzo 2018 dice: «Chi ti legge deve pensare che quel che è scritto sul giornale è come un Vangelo. Fiducia, credibilità e fatti separati dalle opinioni: più che antichi, mi sembrano addirittura concetti del futuro». Giancarlo Ghirra, inviato e notista politico, ricorda Filippini alla guida della redazione: «Ha sempre difeso i suoi giornalisti». Paolini sottolinea il valore dei risultati raggiunti con l’iniziativa editoriale “La Biblioteca dell’Identità”: «Ha portato nelle case dei sardi tanti classici della nostra letteratura».

Lo storico Gianfranco Murtas, in un “Quaderno” appena pubblicato, rievoca la sua avventura umana, professionale e culturale e il suo prezioso contributo per la stesura dei volumi dedicati alla storia del sardismo e del movimento repubblicano. Ci sono poi i molteplici legami con l’associazione Pintus rievocati dal presidente Gianni Liguori. Quel sodalizio che si ispira ai valori incarnati da un antifascista rigoroso che è stato sindaco di Cagliari nel periodo della ricostruzione postbellica e caporedattore dell’Unione Sarda. E l’impegno nella promozione dei libri con la rubrica “Sardegna d’autore” per sedici anni in onda su Videolina e l’attività politica, negli anni Novanta, con il merito di aver sostenuto, lo ha rammentato Massimiliano Messina, uno dei ragazzi di “Ipogeo”, l’avvio di Cagliari Monumenti Aperti, una svolta virtuosa che ha ridato slancio alla città. (ma. ra.)

RIPRODUZIONE RISERVATA