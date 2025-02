Ricoperti gli scavi dell’antica dimora di epoca romana 

Gli archeologi della Sovrintendenza non avevano lasciato speranze. A causa di una imponente falda acquifera che arriva da Bonaria è impossibile la valorizzazione dal vivo delle Antiche terme romane tra piazza De Gasperi e via Barone Rossi. L’unica possibilità è una ricostruzione multimediale in 3D. Da giorni, dopo che il sito è stato mappato con cura, gli operai stanno provvedendo a coprire con un tessuto speciale e inerti lo scavo. La scoperta è venuta alla luce durante le operazioni per la realizzazione delle vasche per l’antincendio del palazzo municipale di via Sonnino. Glia archeologi sostengono che si tratti di una villa romana con le terme appartenuta certamente a una persona facoltosa.

Non è tutto, scavando nel fango sono venuti alla luce, sopra la struttura romana, reperti dell’epoca alto medievale, tra il V e il VI secolo dopo Cristo Nel 1800 il canonico Giovanni Spano aveva descritto un tempio, allora ben visibile, dedicato al sole. Quell’area, nel corso dei secoli, ha subito molte trasformazioni. Nel 1868 la società inglese “Gas and water company limited”, proprio nell’area di Campu de Su Rei (o Campo di Marte) tra le vie Sonnino e Barone Rossi, realizzò il gasogeno, un impianto che forniva il gas per l’illuminazione pubblica.

