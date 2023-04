«Riconversione? Prima il riavvio» 

«Il tema centrale della vertenza Portovesme srl è il riavvio degli impianti, solo dopo si potrà parlare di riconversione».

In vista del nuovo vertice al Mimit, fissato per il 12 aprile, Cgil, Cisl e Uil territoriali focalizzano l’attenzione sul tema principale, ossia il riavvio degli impianti fermati a Portovesme e San Gavino. «A partire dal tavolo convocato al Mimit - si legge in una nota di Cgil, Cisl e Uil - si chiede che l’argomento principale sia la garanzia degli impianti in marcia. Solo dopo confermeremo la disponibilità ad affrontare il percorso di transizione industriale che avrà come vincolo di trattativa la ripartenza degli impianti e la rioccupazione di tutta la forza lavoro». Sulle responsabilità della situazione attuale, i sindacati non hanno dubbi: «Sono in ugual modo in capo a Governo, Regione e azienda - scrivono nella nota - da un lato l’azienda non prende atto che le condizioni dei mercati energetici non sono quelli pre-pandemici, d’altra parte il Governo non recepisce le particolarità di un impianto industriale che ha tempi tecnici non compatibili con prospettive a tre mesi, quali quelle definite dai decreti». Per martedì 11 aprile, alle 8, è convocato un’aassemblea dei lavoratori. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA