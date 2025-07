Riconsegnato lo stendardo del palio 

Lo stendardo simbolo del Palio di Santa Maria di Guasila, vinto per Fonni lo scorso anno da Walter Pusceddu in sella al cavallo “Io ci provo” (scuderia Masuri), è stato ufficialmente riconsegnato dalle mani della sindaca di Fonni Daniela Falconi alla collega di Guasila Paola Casula, in una breve cerimonia che è stata l’occasione per ricordare l’appuntamento con la tradizionale corsa a cavallo che si terrà nel pomeriggio del 15 agosto a Guasila. Al tradizionale rito della riconsegna del vessillo hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni ippiche di Fonni e Guasila. Intanto fervono i preparativi per la grande corsa di ferragosto promossa dal Club ippico guasilese in collaborazione con la Regione, il Comune di Guasila e l’Unione dei Comuni Trexenta. «Come ogni anno il nostro obiettivo è non deludere le, ormai altissime, aspettative del pubblico», dice Carlo Murru, storico presidente dell’associazione Ippica. Tra le qualificazioni e la finale del Palio di Santa Maria si corre il Palio dei vicinati.

