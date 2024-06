«Riconquistiamo centralità nel territorio» 

«Rivendicare un ruolo centrale per il territorio»: i tre aspiranti sindaci di San Gavino, Bebo Casu, Stefano Altea e Nicola Ennas, su questo sono d’accordo. Dalla loro parte hanno la posizione geografica del paese, la presenza della terza stazione ferroviaria della Sardegna per numero di passeggeri e dell’unico ospedale del Medio Campidano. Proprio il tema della sanità con un ospedale vecchio in perenne emergenza e uno nuovo in fase di costruzione, non potrà restare fuori dall’agenda del successore di Carlo Tomasi. A 72 ore dalla firma della convenzione tra Asl e Areus che ha scongiurato (almeno per ora) la chiusura del pronto soccorso del Nostra Signora di Bonaria, dove i medici non bastavano più a coprire tutti i turni, l’intero territorio guarda ai lavori per la costruzione del presidio sanitario che servirà l’intera provincia.

L’ultimo aggiornamento della Asl del Medio Campidano è del 10 aprile scorso: a quella data le opere erano state realizzate all’85 per cento. «Nel blocco A è stato costruito il primo piano sui due totali previsti dal progetto – si legge nella relazione disponibile online –. Questa parte della struttura ospiterà l’ingresso principale del nuovo ospedale, le aree dedicate all’accoglienza e accettazione come Cup, Urp e Pua. Relativamente al blocco B, che accoglierà aree degenza e i servizi annessi su quattro piani totali, è in costruzione il terzo piano. Quasi terminato il terzo e ultimo piano che accoglierà i reparti ad alta intensità di cura quali aree di emergenza-urgenza, diagnostica e alta tecnologia (Blocco operatorio, Terapie intensive, Blocco parto)».

Negli ultimi mesi, intanto, i lavori sono andati avanti e a San Gavino tutti sperano che finiscano in fretta. ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA