«Riconosciuto il lavoro di squadra» 

Fabio Lai entra nella storia amministrativa di La Maddalena come l’ottavo sindaco eletto dai cittadini da quando, nel 1993, la riforma del sistema elettorale introdusse l’elezione diretta. Un risultato che gli consente di conquistare il secondo mandato consecutivo e di affiancare, per durata amministrativa, Angelo Comiti. I numeri della consultazione confermano la portata del successo di Lai. Il sindaco uscente ha ottenuto il 67 per cento dei consensi, staccando di circa 1.900 voti lo sfidante Stefano Cossu, fermo al 33 per cento.

«Un risultato importantissimo che mi emoziona tantissimo, più della vittoria di cinque anni fa», dichiara Lai. «È il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, di un lavoro di squadra; non è la vittoria del sindaco, ma quella di un gruppo. Ora subito al lavoro su temi importantissimi, come la riqualificazione urbana e la nautica da diporto; La Maddalena ha bisogno di crescere. Dobbiamo accelerare tantissimi interventi».

Sulla stessa linea la vicesindaca uscente e assessora ai Lavori pubblici, nonché assessora provinciale, Federica Porcu: «La cittadinanza ha voluto dare continuità a ciò che abbiamo fatto in questi cinque anni e si fida di noi. Abbiamo dimostrato che alle parole facciamo sempre seguire i fatti e i risultati». Per Porcu, di gran lunga la più votata della lista, «è il risultato di un lavoro costante, del metodo che ho adottato dal primo all’ultimo giorno del mandato, caratterizzato sempre dalla massima attenzione nei confronti dei cittadini e delle richieste che mi pervenivano. Ho cercato sempre di essere un’amministratrice presente».

Toto giunta

L’attenzione si sposta ora sulla composizione della nuova giunta. Hanno ottenuto importanti conferme, in termini di preferenze, gli assessori uscenti Adriano Greco, Stefania Terrazzoni e Valerio Pisano. Rimane invece vacante il posto lasciato da Gianvincenzo Belli, che ha scelto di non ricandidarsi. Tra le ipotesi più accreditate figura quella di Luca Falchi, negli ultimi cinque anni delegato alle manutenzioni, anche se non si escludono soluzioni differenti, legate agli equilibri interni della maggioranza e alle richieste delle nuove figure entrate in Consiglio comunale.