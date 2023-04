Riconosciuto dall’inquilino che lo aveva messo in fuga, ladruncolo sotto inchiesta 

A fine febbraio aveva provato a forzare la porta d’ingresso di un appartamento a Selargius per compiere un furto ma era stato sorpreso sulle scale da un inquilino del palazzo. Con cui, per riuscire a scappare, aveva anche ingaggiato un furioso corpo a corpo. Ieri il landruncolo è stato finalmente smascherato: si tratta di un ventenne selargino, già conosciuto alle forze dell’ordine per episodi simili, che è stato denunciato dai carabinieri.

L’accusa è stata formalizzata al termine delle indagini andate avanti per oltre un mese, con i carabinieri della stazione di Selargius che sono riusciti a fare piena luce sul tentativo di furto andato in scena a fine febbraio.

Quel giorno l’indagato – stando alle accuse – aveva cercato di entrare nella casa presa di mira e, una volta sorpreso nelle scale da un vicino, lo aveva colpito riuscendo poi a darsi alla fuga e a far perdere le proprie tracce.

I militari, ricevuta la denuncia, avevano fatto subito scattare le indagini coordinate dal maresciallo Lombardi, comandante della Stazione di Selargius. E da subito avevano concentrato i loro sospetti su alcuni giovani.

Decisivo si è rivelato il contributo dato dall'unico testimone del tentativo di furto, cioè l’inquilino che si era scontrato col ladro, al quale gli investigatori hanno mostrato le foto di numerose persone simili per età e fisionomia, compresa quella del sospettato.