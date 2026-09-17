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18 settembre 2026 alle 00:21

«Riconoscimento regionale per gli 80 anni» 

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Una storica attività del corso Garibaldi, Deiana Ottica 1946, raggiunge il traguardo degli ottant’anni.

«L’anniversario diventa l’occasione per una riflessione più ampia sul valore delle attività di vicinato, sul ruolo delle imprese nel mantenere vivo il centro storico e sulla necessità di guardare al futuro attraverso innovazione, evoluzione professionale, collaborazione tra imprese e ricambio generazionale», sottolinea il Centro commerciale naturale corso Garibaldi guidato da Salvatore Piredda.

Richiamando l’importanza, Piredda aggiunge: «Deiana Ottica, nata nel 1946 e oggi impegnata in un percorso di rinnovamento che unisce esperienza, tecnologia e personalizzazione del servizio, rappresenta in questo senso un esempio concreto di come un’attività storica possa continuare a evolversi senza perdere il proprio legame con il territorio».

«Come Centro commerciale naturale - annuncia Piredda - vogliamo accompagnare Deiana Ottica nel percorso per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche della Sardegna».

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