Riconoscimento per quattro alberi monumentali 

Nella ricorrenza della Giornata nazionale degli alberi, oggi Uta festeggia con l’ingresso di quattro magnifici esemplari nel registro degli alberi monumentali della Sardegna: si tratta di una sughera di 415 centimetri di diametro, situata a Medau Lucifero, un pino domestico di 495 centimetri di diametro che si trova a Tanca su Para, nell'ingresso del Parco di Gutturu Mannu, un gigantesco eucalipto di cinque metri di diametro inserito nel viale dell'ex azienda agricola Minola e un carrubo di 530 centimetri di diametro ubicato a Rocca Fonnesa, all’interno del Parco Wwf.

La procedura, completata di recente, è stata eseguita dai tecnici del Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione. Un risultato caro a Greca Meloni, antropologa ambientale e ricercatrice all’Università di Vienna: «Le pratiche d’iscrizione – spiega – hanno avuto una gestazione piuttosto lunga, circa quattro anni dalla prima segnalazione. Queste piante sono importanti non solo dal punto di vista ambientale ma anche per il contesto in cui si trovano».

Il riconoscimento è stato particolarmente apprezzato da Rosi Tocco, del Comitato per la difesa del territorio di Uta: «Sono veramente felice di questo importante riconoscimento. In un’area già compromessa dobbiamo tutelare tutto ciò che ci rimane di bello, lo dobbiamo ai nostri figli e nipoti. Questi alberi, memoria storica, ci permetteranno di salvaguardare il nostro territorio dalla speculazione energetica».

