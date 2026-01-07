VaiOnline
Sant’Antioco.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Riconoscimento per l’organista della parrocchiale 

Un lungo cammino di devozione e passione per la musica sacra, che dura da ben 60 anni, è stato celebrato a Sant'Antioco. La parrocchia di Santa Maria Goretti ha consegnato una targa di ringraziamento ad Angelo Marongiu, storico organista che dal 1965 accompagna le cerimonie liturgiche con le melodie dell'organo, regalando momenti di gioia, conforto e ispirazione a intere generazioni di parrocchiani.

La targa, che porta la dedica «In segno di profonda gratitudine per i 60 anni di servizio organistico», è stata un omaggio tangibile a una carriera segnata da una dedizione costante e instancabile. «Grazie per suonare per noi, regalando ore di gioia che hanno accompagnato le celebrazioni in parrocchia», si legge nel testo inciso, un riconoscimento che il coro e la comunità hanno voluto dedicare a Marongiu per il suo impegno volontaristico che, senza interruzioni, continua fino a oggi. Nonostante l’impegno che comporta, Angelo Marongiu non ha mai smesso di offrire il suo tempo e il suo talento alla comunità. Le sue esibizioni hanno sempre arricchito le cerimonie religiose, infondendo una bellezza spirituale che ha toccato i cuori di molti. La parrocchia, così come la cittadinanza, non potevano lasciare che un anniversario così significativo passasse inosservato.

