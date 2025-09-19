VaiOnline
Sicurezza.
20 settembre 2025 alle 01:14

Riconoscimento facciale, stop temporaneo 

L’aeroporto di Linate ha sospeso il servizio di riconoscimento facciale “Faceboarding” dopo la notifica di un provvedimento del Garante della privacy.

Ora l’Authority governativa precisa che con la decisione dell’11 settembre ha ordinato alla società Sea la sospensione dell'utilizzo della specifica soluzione tecnologica adottata, «poiché incompatibile con la vigente disciplina europea sulla protezione dei dati personali».

L'Autorità, peraltro, prima di procedere all'adozione del provvedimento in questione aveva, sin dal dicembre 2024, informato Sea dell'incompatibilità della specifica soluzione adottata nell'ambito dell'istruttoria tuttora in corso, invitando la stessa società a considerare le diverse soluzioni individuate come compatibili secondo la citata disciplina europea.

Il Garante precisa che il ricorso a tecnologie di riconoscimento facciale in aeroporto è, quindi, da considerarsi consentito ma ricorrendo a soluzioni tecnologiche diverse da quella adottata da Sea, idonee a bilanciare le esigenze di semplificazione nelle operazioni di imbarco con quelle di protezione dei dati personali nel rispetto della vigente disciplina europea, con particolare riferimento al trattamento dei dati biometrici. Tali soluzioni sono quelle specificatamente indicate nel citato parere dal Comitato. L’aeroporto di Linate, dove atterrano e decollano i voli in regime di continuità territoriale per la Sardegna, era l’unico in Italia ad avere il servizio di riconoscimento facciale per velocizzare il check in.

