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Nuxis.
22 ottobre 2026 alle 00:24

Riconoscimento al Comune per la nuova piazza San Pietro 

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Nei giorni scorsi, a Cagliari, presso la sede della Fondazione di Sardegna, il Comune di Nuxis ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Al Comune amministrato da Romeo Ghilleri, è stato conferito il premio promosso dall’Istituto nazionale di architettura (In/Arch) e dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) nella categoria “Interventi di riqualificazione edilizia/rigenerazione” per il progetto “Intervento di riqualificazione funzionale e architettonica della piazza San Pietro e delle aree limitrofe”. Un prestigioso riconoscimento che premia il grande lavoro di squadra tra l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, i professionisti dell'ingegneria e l'impresa.

«Un risultato importante, non solo per il paese ma per l'intero territorio - commenta il sindaco Romeo Ghilleri - un lavoro di squadra che merita un sentito ringraziamento a tutti: dagli uffici, poiché senza di loro, nulla potrebbe progredire, agli esperti di ingegneria architettonica, all'architetto e all'azienda che ha lavorato con serietà, fino all'intero gruppo di lavoro. Per la nostra comunità, questo rappresenta un grandissimo risultato, poiché si inserisce in un percorso di riqualificazione volto anche a stimolare la crescita del nostro paese, soprattutto in relazione al problema dello spopolamento. Infatti, più riqualifichiamo i nostri paesi, maggiori saranno le opportunità per le persone di trasferirsi nei nostri bellissimi centri».

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