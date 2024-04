Riconoscimento ad Anna Guido, stella al merito del lavoro 

Anna Guido, dipendente di Poste italiane, consulente finanziario nell’ufficio di via Ichnusa, sarà insignita dell’onorificenza “Stelle al merito del lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha assegnato ai dipendenti di Poste italiane 71 stelle al merito in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. In attesa del conferimento formale da parte della Prefettura di Cagliari per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il 1° maggio al Palazzo Regio di Cagliari, Anna Guido ha ricevuto un attestato di stima dall’azienda.

